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18.06.2021 22:38
Рубрика: Спорт

"Король" все ближе

Неймару осталось забить десять мячей, чтобы побить рекорд легендарного Пеле по голам за Бразилию
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Сборная Бразилии уверенно движется к плей-офф Кубка Америки. Во втором матче на домашнем турнире "пентакампеоны" разгромили Перу со счетом 4:0.
Неймар и компания полны решимости второй раз подряд стать лучшей командой Южной Америки. Фото: AP Неймар и компания полны решимости второй раз подряд стать лучшей командой Южной Америки. Фото: AP
Неймар и компания полны решимости второй раз подряд стать лучшей командой Южной Америки. Фото: AP

Действующий обладатель Копы пока не оставляет своим соперникам никаких шансов. В первом туре команда Тите забила три безответных мяча венесуэльцам, а теперь на очереди оказались перуанцы. К слову, именно "красно-белые" противостояли Бразилии в финале предыдущего розыгрыша Кубка Америки в 2019 году. Но тогда "инки" были на пике: год назад они приняли участие на чемпионате мира в России и вообще были одной из лучших южноамериканских сборных. Теперь же, в отборе на первенство планеты-2022, подопечные Рикардо Гареки стартовали катастрофически плохо, одержав первую победу лишь в шестом туре.

Фото: Reuters
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Что касается бразильцев, то они хороши как в квалификации ЧМ-2022, так и на Кубке Америки. Блистает Неймар, который еще ни разу в карьере не выигрывал Копу: два года назад он пропустил турнир из-за травмы и теперь намерен наверстать упущенное.

В матче с перуанцами Неймар забил один из четырех мячей и стал еще ближе к тому, чтобы побить рекорд по голам за свою сборную. Лучшим в этом списке по-прежнему остается легендарный трехкратный чемпион мира Пеле, в активе которого 77 мячей, что на девять больше, чем у нападающего "ПСЖ".

- Каждый раз, когда я вижу этого парня, он улыбается. И не улыбнуться в ответ невозможно. Это заразно. Я, как и все бразильцы, всегда с радостью смотрю за его игрой. Сегодня Неймар еще на один шаг приблизился к моему достижению. И я болею за него с таким же удовольствием, как переживал с тех пор, как впервые увидел его на поле, - написал Пеле в "Инстаграме".

Сам Неймар во время послематчевого интервью не сдержался и расплакался, рассуждая о своих достижениях в национальной команде.

- Для меня большая честь быть в сборной, я всегда мечтал носить эту футболку. Даже представить не мог, что достигну таких результатов. Но эти цифры ничто. Я просто счастлив представлять свою страну и семью. Это ценно особенно после того, что я пережил за последние два года, - поделился своими эмоциями Неймар.

Неймар признался, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории своей сборной и впервые в карьере завоевать Кубок Америки

Очевидно, что с таким Неймаром, да еще и на своем поле, Бразилия - главный фаворит нынешнего розыгрыша Копы. Впрочем, главный тренер "желто-зеленых" Тите призывает не делать поспешных выводов.

- Многие эксперты говорят, что на Кубке Америки мало сильных команд. Не скрою: мы бы хотели играть против Испании, Португалии, других представителей Европы, но сейчас это невозможно. Перестаньте обесценивать наши матчи. Перу отлично выступил на чемпионате мира и был в финале прошлого турнира. Здесь есть Аргентина с Месси, Лаутаро, Агуэро и компанией. Колумбия с Санчесом, Миной, Куадрадо, Уругвай с Суаресом, Кавани, Годином. Это сплошь футболисты высочайшего уровня, - отметил Тите.

Фото: AP
Сборная Нидерландов досрочно заняла первое место в группе "С"

В субботу поздно ночью по Москве второй матч на Копе провела Аргентина. В соперниках у "альбиселесты" был Уругвай. В отличие от своего соперника, для уругвайцев этот поединок станет дебютным на турнире.

В первом туре аргентинцы не сумели победить Чили - 1:1. Несмотря на потерю очков, та встреча стала знаковой для Лионеля Месси. Форвард "Барселоны" забил единственный мяч своей команды и стал с 39 голами лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины в официальных поединках, превзойдя достижение бывшего форварда "Фиорентины" и "Ромы" Габриэля Батистуты. Всего в активе Месси 73 забитых мяча в 145 играх за "альбиселесту".

- Сегодня получился сложный матч. Нам не хватило спокойствия, контроля над мячом и более острых действий в атаке. Пенальти изменил все. Мы хотели начать Кубок Америки с победы, но не вышло. Теперь у нас Уругвай, с ними тоже будет непросто. Нам следует сделать кое-какие выводы перед следующей встречей, - заявил после матча Месси.

Что касается шансов Аргентины на победу в турнире, то, несмотря на ничью с Чили, Месси уверен: его команда способна завоевать долгожданный трофей.

- Думаю, пришло время нанести удар. Пора воспользоваться своим шансом. Титул со сборной - моя большая мечта, я этого никогда не скрывал. Мы уже много раз были близки к достижению этой цели, но нам не везло. Я буду бороться, пока есть силы. В этом можно не сомневаться, - подчеркнул Месси.

Тем временем

Сборная Бразилии объявила состав на летнюю Олимпиаду в Токио, на которой команде предстоит защитить титул, завоеванный в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В заявку попали несколько известных игроков, в частности, атакующий полузащитник питерского "Зенита" Малком. Но, пожалуй, главная новость - в состав вошел ветеран бразильского футбола, мировой рекордсмен по числу титулов 38-летний Дани Алвес, выступающий за "Сан-Паулу". Также в заявке оказались: голкиперы Сантос и Брено, защитники Габриэль Менино, Гильермо Арана, Габриэл, Нино, Диего Карлос, полузащитники Дуглас Льюис, Бруно Гимарайнш, Жерсон, Клаудиньо, Матеус Энрике, нападающие Матеус Кунья, Антони, Паулиньо и Педро. Напомним, что в заявке футбольной сборной на Олимпиаде согласно регламенту могут попасть игроки не старше 23 лет. Однако допускается включение трех футболистов старше этого возраста. Из-за переноса Игр с 2020 на 2021 год было принято решение повысить возрастное ограничение до 24 лет.

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