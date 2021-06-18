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18.06.2021 22:02
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по баскетболу вышла в плей-офф ЧЕ

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по баскетболу переиграла команду Хорватии - 73:62, обеспечив себе место в плей-офф проходящего в Испании и Франции чемпионата Европы.

Во второй игровой день Евробаскета российская команда встречалась со сборной Хорватии. Россиянки на старте турнира переиграли команду Чехии, а их соперницы уступили Франции. Первая половина матча прошла в упорной борьбе. Россиянки выиграли первую четверть с разницей в три очка, сохранив это преимущество до большого перерыва.

Фото: womensseries.fiba3x3.com
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Решающей стала третья четверть. Команда Александра Ковалева сумела создать отрыв в 12 очков, который позволил ей без лишних нервов довести матч до победы - 73:62.

Россиянки досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, а в матче против француженок поспорят за первое место в группе, которое выводит сразу в четвертьфинал.

Спорт Баскетбол