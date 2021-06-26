"Тампа-Бэй" вышла в финал Кубка Стэнли

Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" выиграли решающий - седьмой матч - серии против "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:0. Одной из главных интриг этого матча стал вопрос о том, сыграет ли в нем лучший бомбардир плей-офф Никита Кучеров, получивший повреждение в предыдущей встрече.

Россиянин вышел на лед. Однако не он стал героем матча. Все решил один точный бросок, автором которого стал игрок "молний" Янни Гурд в начале второго периода.

Совершивший 18 спасений российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский установил уникальное достижение - в четырех сериях подряд он в завершающих встречах играл на ноль. "Молнии" - действующие обладатели Кубка Стэнли, в финале сыграют с "Монреалем".