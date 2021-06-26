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26.06.2021 07:50
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" вышла в финал Кубка Стэнли

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo / Chris O'Meara Фото: AP Photo / Chris O'Meara
Фото: AP Photo / Chris O'Meara

Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" выиграли решающий - седьмой матч - серии против "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:0. Одной из главных интриг этого матча стал вопрос о том, сыграет ли в нем лучший бомбардир плей-офф Никита Кучеров, получивший повреждение в предыдущей встрече.

Фото: AP Photo/David Becker
"Монреаль" стал первым финалистом Кубка Стэнли

Россиянин вышел на лед. Однако не он стал героем матча. Все решил один точный бросок, автором которого стал игрок "молний" Янни Гурд в начале второго периода.

Совершивший 18 спасений российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский установил уникальное достижение - в четырех сериях подряд он в завершающих встречах играл на ноль. "Молнии" - действующие обладатели Кубка Стэнли, в финале сыграют с "Монреалем".

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