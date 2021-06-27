Один из фаворитов Кубка Америки-2021 сборная Чили потерпела первое поражение на турнире: "Ла Роха" проиграла Парагваю со счетом 0:2.

Неудачный результат этого матча вряд ли ударит по позициям чилийцев в борьбе за выход из группы. В активе команды Мартина Ласарте пять очков, в то время как боливийцы, занимающие последнее место в таблице, не набрали пока ни одного балла. По регламенту из пяти сборных в группе в плей-офф сыграют четыре сильнейшие. Так что у Чили неплохие шансы на участие в следующем раунде.

В то же время после скандала с участием Артуро Видаля и еще нескольких футболистов чилийской сборной "перцы" набрали лишь одно очко из шести возможных, не сумев победить Уругвай (1:1) и уступив теперь парагвайцам.

Напомним: Артуро Видаль и его несколько партнеров по сборной нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки, устроив бурную вечеринку в отеле.

- Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушение "пузыря" делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня, - говорится в заявлении на сайте Федерации футбола Чили.

Что интересно - Видаль, являющийся одним из лидеров "Ла Рохи", далеко не впервые попадает в скандал, находясь в стане национальной команды. В 2015 году, когда чилийцы принимали Кубок Америки, в свой выходной день после встречи с Мексикой в группе Артуро решил как следует отдохнуть и вместе с супругой уехал в казино неподалеку от Сантьяго. Там он выпил, проиграл кучу денег и поехал домой. Вот только за руль Видаль сел в нетрезвом состоянии, в результате чего угодил в аварию. В столкновении с двумя другими автомобилями машина футболиста улетела за трассу. Благодаря подушкам безопасности на самом игроке не осталось ни царапины, а его жена Мария получила несерьезные повреждения.

Несмотря на общественное негодование, тогдашний рулевой чилийской сборной Хорхе Сампаоли не исключил Видаля из заявки. Сам Артуро выступил с публичными извинениями и обещал, что сделает все возможное для победы сборной. И ведь удалось: Чили завоевала Кубок Америки, обыграв в финале Аргентину с Лионелем Месси.

К слову, именно Аргентина считается сейчас одним из фаворитов турнира. "Альбиселеста" досрочно вышла в плей-офф Копы, одолев парагвайцев со счетом 1:0. Эта игра стала знаковой для лидера и капитана аргентинцев Лионеля Месси, который провел 147-й поединок в составе сборной в качестве капитана. По данному показателю он догнал своего бывшего одноклубника Хавьера Маскерано.

После матча с парагвайцами у аргентинской команды было несколько дней выходных. Как раз в один из них - 24 июня - Месси исполнилось 34 года. Первыми Лионеля поздравили футболисты "альбиселесты". Партнеры Месси по сборной зашли в его комнату в гостинице с тортом и традиционной праздничной песней, тем самым разбудив его. Анхель Ди Мария, Николас Отаменди, Серхио Агуэро и другие игроки вручили форварду "Барселоны" свои подарки, среди которых были бейсболка, бутылка вина и огромная бутылка воды.

- Самое удивительное в Лео - иногда он выбирается из ситуаций, в которых, кажется, уже нужно возвращаться в оборону. Бывает, что ты говоришь: "Он теряет мяч, он теряет мяч", а он не теряет его. Это невероятно. Ты говоришь себе: "Сейчас мы должны начать опускаться". Ведь Лео окружен тремя или четырьмя защитниками. Но вдруг он берет и вырывается на свободное пространство. На поле ты думаешь: "Что он только что сделал?! Как он выбрался?" - поделился своим мнением о Месси полузащитник "ПСЖ" и аргентинской сборной Леандро Паредес.

Помимо Аргентины, досрочную путевку в плей-офф добыли хозяева турнира бразильцы. Неймар и компания выиграли три матча подряд в группе и пробились в следующий раунд. Решающим стал поединок с Колумбией, в котором Бразилия уступала в счете 0:1, но в концовке забила два мяча и вырвала три очка (2:1).