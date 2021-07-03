Кучеров помог "Тампе" выиграть третий матч финала Кубка Стэнли

Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" выиграли и третий матч финальной серии Кубка Стэнли у "Монреаля". В гостях "молнии" были сильнее - 6:3, а двумя очками в матче отметился Никита Кучеров.

После двух матчей на площадке "молний" финальная серия Кубка Стэнли перебралась в Канаду. На домашнем льду "Монреаль" рассчитывал переломить ход противостояния, в котором команда уступала 0-2.

Но уже в дебюте встречи "молнии" донельзя расстроили собравшихся на трибунах. На исходе второй минуты защитник Ян Рутта открыл счет в матче, а вскоре гости получили численное преимущество, которое с передачи Никиты Кучерова реализовал другой игрой линии обороны - Виктор Хедман. И все же "канадцам" удалось сократить отставание после точного броска Филипа Дано.

Начало второго периода заставило поклонников хозяев схватиться за голову. Уже к середине 24-й минуты счет в матче стал 1:4.

This whole sequence!!! 🥵 pic.twitter.com/DtSTU3kDwL — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 3, 2021

Сначала Ондржей Палат и Кучеров выскочили вдвоем против вратаря, и россиянин после передачи партнера поразил ворота, набрав 32-е очко в нынешнем плей-офф. А затем в похожей ситуации не промахнулся Тайлер Джонсон.

В концовке второй 20-минутки хозяева все же вернули интригу. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский не справился с броском нападающего Ника Судзуки, после которого шайба пролетела под щитком. В этой ситуации российский голкипер явно подвел команду.

В начале третьего периода "Монреаль" буквально обрушился на ворота гостей. Но Василевский и партнеры со стартовым натиском справились. "Тампа-Бэй" ответила на это двумя опасными атаками, и во второй из них от беды "Канадиенс" спасла штанга.

В концовке встречи Джонсон оформил дубль, сделав счет 5:2. Хозяева усилиями Кори Перри одну шайбу отыграли, но Блейк Коулмэн установил окончательный результат (6:3), и "Тампа-Бэй" в шаге от завоевания Кубка Стэнли.

На счету Василевского 31 отраженный бросок из 34.