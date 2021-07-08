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08.07.2021 23:43
Рубрика: Спорт

На трибунах будет тихо

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 152(8503)
Министр, ответственная за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Тамае Марукава объявила: на спортивные арены Токио зрителей не пустят. Вот и дождались единственно возможного решения: боление на трибунах, пусть и при мизерном разрешенном количестве болельщиков в пять тысяч, не должно перерасти в уносящую жизни болезнь.

Еще 21 июня президент МОК Томас Бах дал понять, что такое возможно. В заявлении напиралось на совместные решения, связанные с развитием эпидемиологической обстановки. Оценивать ее сообща взялись МОК, Международный паралимпийский комитет, Оргкомитет Игр, правительство Японии и власти Токио. Вся могучая пятерка надеялась на набиравшую темп вакцинацию и, понятно, на чудо. Которого, увы, пока не произошло.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Первый знак о готовящемся запрете был подан два дня назад, когда стало известно, что на торжественном открытии Олимпиады дозволено присутствовать лишь самым важным ВИПам из ВИПов. Но зачем тогда вся величественная процедура и для кого?

Да и, признаться, вообще не совсем понятно, как все-таки будут проходить Игры при только что введенном в Токио режиме чрезвычайной ситуации. Слухи и надежды определяли режим ЧС с 11-го до всего-то 22 июля. К 23 июля, дню торжественного открытия Олимпийских игр, к которым Япония готовилась с дисциплинированной и в 15,5 миллиарда долларов обошедшейся любовью, коронавирус должен был сдаться. Но ковид только набирал в столице страны и Игр зловещую силу, инфицируя ежедневно по 920 жителей огромного города. И теперь режим чрезвычайной ситуации продлится с 12 июля и до 22 августа. Безопасность Игр превыше всего.

Японские зрители еще не успели заикнуться о возврате денег за приобретенные билеты, а 60 крупных местных спонсоров уже успели отменить все мероприятия, связанные с Играми

Японские зрители еще не успели заикнуться о возврате денег за приобретенные три миллиона 700 тысяч билетов, а 60 крупных местных фирм-спонсоров уже успели объявить об отмене всех мероприятий, связанных с Олимпиадой. По сообщению агентства Рейтер, за свои спонсорские права они заплатили три с лишним миллиарда долларов.

Ожидая новых вестей из Токио, мы все же не теряем надежды на улучшение тяжелой ситуации.

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