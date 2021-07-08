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08.07.2021 15:46
Рубрика: В мире

СМИ: Соревнования Олимпиады-2020 в Токио пройдут без зрителей

Текст: Александр Саможнев
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио решили не допускать зрителей на мероприятия на территории столичного региона Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, сообщает информагентство Kyodo.

При этом зрителей допустят на соревнования, которые пройдут в центральной префектуре Сидзуока, восточной Ибараки, а также северо-восточных Фукусима и Мияги.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Ранее правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио с 12 июля по 22 августа. На этот же период было продлено действие запретов в Канагаве, Сайтаме и Тибе. Это предполагает ограничения на допуск зрителей на массовые мероприятия.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли - они запланированы на сроки с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков. На допуск местных зрителей установлен лимит в десять тысяч человек. Заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.

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