Первый матч Олимпиады пройдет 21 июля без зрителей

Как сообщает Мировая Конфедерация бейсбола и софтбола, первое официальное чисто спортивное соревнование Олимпиады - матч 21 июля между Японией и Австралией по софтболу - пройдет в городе Фукусима без зрителей.

Ожидалось, что состязания по софтболу и бейсболу будут собирать тысяч по десять болельщиков, однако теперь доступ публики на любимые в Японии бейсбол и софтбол в Фукусиме запрещен.

Что ж, решение принято для обеспечения эпидемиологической безопасности понятно. Жаль, ведь олимпийские состязания в Фукусиме, пострадавшей от аварии на атомной станции в 2011 году, могло бы стать символом возрождения после перенесенной беды.

После запрета на посещение состязаний в Токио, на сегодняшний день остаются лишь три префектуры, где местные жители - болельщики - смогут поддержать олимпийцев. Это Мияги, Ибараки и Сидзуока.