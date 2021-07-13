Джокович обыграл в финале Уимблдона Берреттини и выиграл 20-й трофей

Серб Новак Джокович обыграл в финале Уимблдона итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 и выиграл 20-й "мэйджор" в карьере. Эта победа позволила Новаку догнать швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля - двух других знатных коллекционеров "Больших шлемов". "Здорово, что у нас троих столько трофеев", - написал Рафа в "Твиттере". Однако Джокович хочет вырваться вперед.

Причем может сделать это очень красиво, одновременно собрав и календарный "шлем". В 2021-м серб уже выиграл Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдон. Дело за US Open. Если все сложится в пользу Новака, то он станет лишь вторым теннисистом в Открытой эре после австралийца Рода Лейвера в 1969 году, у которого получится в течение года не выходить из роли чемпиона. Сейчас этот образ сербу прекрасно удается.

- Да, я считаю себя лучшим. Я верю, что я лучше всех. Иначе мы в принципе не обсуждали мои победы на "Больших шлемах", - цитирует Новака пресс-служба Уимблдона. - Но вот величайший ли я игрок в истории или нет, пусть спорят и решают другие. Я уже говорил, что очень трудно и даже странно сравнивать разные исторические эпохи тенниса. Но для меня большая честь, что обо мне вообще говорят в этом контексте.

Тренер Джоковича Горан Иванишевич, экс-вторая ракетка мира и победитель Уимблдона-2001, полагает, что тема личных симпатий и антипатий останется навсегда. Сам Новак уже неоднократно признавался, что привык к тому, что трибуны часто болеют против него, и научился справляться с этим давлением. Но чисто статистически все вопросы снимет очередной трофей.

Горан также упомянул "Золотой шлем", который можно собрать в олимпийский год. В этом сезоне Джокович действительно на ходу. Не боясь сглазить, он повторяет, что в данный момент находится на пике. Однако пока он в раздумьях насчет поездки в Токио: 50 на 50.

- Я почувствовал разочарование, узнав, что придется играть при пустых трибунах, - отметил Ноле. - Также слышал, что будет много ограничений в олимпийской деревне. Кроме того, мне не разрешат взять в Токио стрингера (мастера по натяжке ракеток. - "РГ"), а это очень важная часть моей команды. Нужно все обдумать. Олимпиада всегда стояла в моих планах. Но сейчас я не знаю.