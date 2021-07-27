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27.07.2021 16:58
Рубрика: Спорт

Ростовский губернатор поздравил олимпийскую чемпионку по гимнастике

Текст: Роман Мерзляков

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на своей странице в Instagram поздравил землячку Владиславу Уразову. Женская сборная России выиграла командное многоборье в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Koji Watanabe/Getty Images
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Уразова и ее партнерши Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Ангелина Мельникова опередили команды США и Великобритании, которым пришлось довольствоваться "серебром" и "бронзой".

"Поздравляю с заслуженной высокой наградой Владиславу, ее тренеров Лилию Казакову, Лию Фудимову и федерацию спортивной гимнастики Ростовской области. На сегодня в копилке Ростовской области уже 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали", - написал Голубев.

Россиянки набрали 169,528 балла, почти на 3,5 балла опередив ближайших преследовательниц. Сборная СССР регулярно побеждала в командном многоборье. Забирала золотые награды и Объединенная команда СНГ в 1992 году. Для сборной России это первый такой успех. Ранее россиянки четырежды были вторыми и один раз третьими.

В общей таблице медалей Россия с семью золотыми наградами идет на четвертом месте. Лидирует Япония - десять побед. По девять золотых медалей у США и Китая, но американцы занимают вторую строчку за счет преимущества в "серебре".

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