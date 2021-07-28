Оздоев выбыл из строя на срок до трех месяцев

Полузащитник сборной России и "Зенита" Магомед Оздоев пропустит от двух до трех месяцев из-за полученной травмы. Как сообщается на сайте петербургского клуба, обследование выявило у футболиста серьезное повреждение.

"У игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава. Принято решение, что Оздоев будет проходить консервативное лечение - ориентировочный срок восстановления 2-3 месяца", - сказано в сообщении.

Травму Оздоев получил в начале матча первого тура РПЛ против "Химок". Игрок был заменен после столкновения с соперником.