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30.07.2021 10:03
Рубрика: Спорт

Призер Олимпиады Татьяна Минина: Это был классный бой!

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба минспорта Челябинской области Фото: Пресс-служба минспорта Челябинской области
Фото: Пресс-служба минспорта Челябинской области

Воспитанница челябинской школы олимпийского резерва "Корё", тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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До финального поединка, в котором она уступила по очкам американке Анастасии Золотич, челябинка одержала три внушительные победы над опытными соперницами из Греции, Нигерии и Ирана. Кстати, до встречи с Таней иранская спортсменка выбила из борьбы двукратную Олимпийскую чемпионку, однако "уральский характер" ей оказался не по зубам. По словам Татьяны, можно было одолеть и американку. Но она с самого начала повела в счете, нужно было рисковать - идти в атаку. И более осторожная Золотич получила преимущество на контратаках.

- Я когда немного отошла от переживаний и посмотрела на все, как бы со стороны, поняла - это был классный бой, - поделилась Татьяна с корреспондентом "РГ". - Очень много результативных моментов! Но в третьем раунде я все-таки допустила пару ошибок, которые принесли очки сопернице. Теперь есть большое желание встретиться снова - поквитаться, и я постараюсь сделать для этого все, что от меня зависит!

В сборной России по тхэквондо в Токио было всего четыре спортсмена - трое мужчин и одна девушка. Татьяна оказалась единственной спортсменкой в стране, прошедшей жесткий отбор. Тем важнее результат. Тем более, что помериться силами ей пришлось с более рослыми соперницами. Таня обычно выступала в весе до 53 килограммов. В этой категории она взяла пять золотых медалей на чемпионатах Европы и два "серебра" чемпионатов мира. На Олимпиаде же ей пришлось биться в весовой категории 57-килограммов. "Пристреляться" к более высоким соперницам ей еще на сборах помогали спаринг-партнерши Елена Кревещенко и Кристина Прокудина и, конечно же, муж Константин - мастер спорта международного класса.

- Очень хочу сказать спасибо за поддержку моей семье - маме и мужу, - говорит Татьяна.- Спасибо Союзу тхэквондистов России и его председателю Анатолию Терехову, директору нашей школы "Корё" Максиму Карпову, моим тренерам Анне Селютиной и Александру Энсу, главному тренеру сборной Вадиму Иванову, всем нашим ребятам, которые за меня болели и поддерживали. Я пришла в челябинскую школу "Корё" в девять лет и с тех пор не представляю своей жизни без спорта, без тхэквондо! Все планы, все личное время подгоняю под тренировки и выступления.

Сейчас Татьяна собирается немного перевести дух, побыть дома с родными и восстановиться. В свободное время она много читает, учит английский. Какого-то хобби пока не завела - нет времени. Впереди новый тренировочный цикл и желание продолжить олимпийскую карьеру.

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