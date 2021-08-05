"Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси

А ведь на протяжении последних нескольких месяцев президент "Барсы" Жоан Лапорта уверял всех, что подписание нового контракта с Месси дело практически решенное. Что интересно - Лапорта не лукавил: еще вчера все шло к тому, что один из лучших футболистов в истории продолжит играть за "блауграну". Он прилетел в Каталонию, дабы возобновить тренировки с командой в преддверии старта сезона. Однако больше Месси за "сине-гранатовых" не сыграет.

"Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новое соглашение, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно. В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять "Барселону", - говорится в сообщении клуба.

О каких нормах Ла Лиги говорит "Барселона"? Дело в том, что недавно руководство Примеры продало 10 процентов бизнеса одному из люксембургских фондов за 2,7 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы - 90 процентов - обещана клубам. Но, как стало известно СМИ, "Реал" и "Барселоны" отказались от такого варианта, поскольку в рамках этой сделки фонд сможет получать часть доходов команд от реализации телевизионных прав без одобрения мадридцев и каталонцев. Ла Лига, тем не менее, срывать соглашение не намерена, что приведет к финансовым проблемам как у "Реала", так и у "Барселоны".

Теперь главный вопрос - куда перейдет Месси. По последним данным, скорее всего, великий аргентинец продолжит карьеру в "ПСЖ".