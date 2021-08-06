Источник: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" в ближайшее время

Аргентинец Лионель Месси продолжит карьеру в "ПСЖ". Стороны практически договорились о контракте и о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

По данным журналиста RMC Sport Мохамед Буафси, сторона Месси и парижский клуб согласовывают последние детали. Сообщается, что форвард подпишет контракт на два года, Также будет прописана возможность продления еще на один сезон.

Финансовая сторона сделки пока не раскрывается. По данным источников, переход может быть оформлен уже в выходные.

Ранее стало известно, что конкретное предложение Месси сделал только "ПСЖ".

Напомним, аргентинец покинул "Барселону" 5 августа. Клуб не может подписать с ним контракт из-за препятствий, прописанных в регламенте Ла Лиги.