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07.08.2021 02:42
Рубрика: Спорт

Легкоатлетки из Кении завоевали золото и серебро ОИ-2020 в марафоне

Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU
Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU

Кенийская легкоатлетка Перес Джепчирчир выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в марафоне.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Российские легкоатлеты завоевали первую медаль в Токио

Дистанцию в 42 км 195 метров 27-летняя спортсменка преодолела за 2 часа 27 минут 20 секунд.

Обладательницей серебряной медали стала соотечественница Джепчирчир, мировая рекордсменка Бриджит Косгей (+16 секунд).

Бронзовым призером стала американка Молли Зайдель (+26 секунд).

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