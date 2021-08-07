07.08.2021 02:42
Рубрика: Спорт
Легкоатлетки из Кении завоевали золото и серебро ОИ-2020 в марафоне
Фото: AFP/Charly TRIBALLEAU
Кенийская легкоатлетка Перес Джепчирчир выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в марафоне.
Дистанцию в 42 км 195 метров 27-летняя спортсменка преодолела за 2 часа 27 минут 20 секунд.
Обладательницей серебряной медали стала соотечественница Джепчирчир, мировая рекордсменка Бриджит Косгей (+16 секунд).
Бронзовым призером стала американка Молли Зайдель (+26 секунд).
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