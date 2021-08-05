"Сочи" в Лиге конференций не удержал победу в матче с "Партизаном"

В четверг в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА "Сочи" на своем поле не сумел обыграть белградский "Партизан" - 1:1 (0:0). Нобоа с пенальти открыл счет, но после грубой ошибки защитников "барсов" форвард гостей Гомеш забил ответный мяч. Второй поединок, в котором и определится победитель этого противостояния, пройдет в столице Сербии 12 августа.

После, прямо скажем, не слишком напряженной дуэли с бакинской "Кешлей" (3:0 и 4:2) в предыдущем раунде российского дебютанта еврокубков поджидал соперник совсем другого уровня. Достаточно сказать, что "Партизан" 27 раз побеждал в национальном первенстве и однажды даже выступал в финале Кубка европейских чемпионов - предшественнице нынешней Лиги чемпионов. Пусть это было уже в далеком, 1966 году, но в истории любого клуба (а "барсам", напомним, всего-то три года - это яркая страница). Кстати, в споре за престижный трофей белградская команда лишь в самой концовке встречи тогда уступила мадридскому "Реалу" - 1:2.

- Наш статус в Европе ставит "Партизан" немного выше "Сочи", - сказал, видимо, учитывая данный факт, на предматчевой пресс-конференции главный тренер сербов Александр Станоевич. - Однако яро выраженного фаворита в этом матче нет. Посмотрите на их стадион, какие условия и сколько усилий они вкладывают в клуб.

Его сочинский коллега Владимир Федотов также, прежде всего, выделил международный опыт соперника:

- "Партизан" - серьезный еврокубковый боец. Флагман сербского футбола. Они ничего не пропускают ни в обороне, ни в атаке, - отметил наставник "Сочи". - Надо доставать все из себя, будет интересный матч. Обидно, что мы снова играем без зрителей. А в Белграде нас ждет полный стадион. Мы в этом плане в неравных условиях.

Правда, все-таки 500 болельщиков (именно столько разрешил местный Роспотребнадзор) были допущены на олимпийский стадион "Фишт", которые как можно громче старались поддерживать свою команду.

Сам же матч соперники начали весьма живо, несмотря на стоящую в эти дни на курорте 35-градусную жару. Уже к пятой минуте серб Маркович успел попасть в перекладину, а в ответной атаке хорватский центрфорвард хозяев, выйдя один на один с вратарем "Партизана", не смог пробросить мяч мимо Поповича.

Вскоре вратарь гостей еще раз в похожей ситуации спас свою команду, отразив на угловой удар Терехова (его на удобную позицию вывели партнеры с помощью красиво расчерченной комбинации) из центра штрафной.

Затем уже Попович "потерял" ворота и лишь наблюдал за тем, как мяч после безобидного навеса слева Джуганджича угодил за его спиной в штангу.

При этом белградцы мячом владели ничуть не меньше. Причем большинство их атак начинались с хорошо известного нам израильского центрального полузащитника Натхо, почти семь сезонов отыгравшего за казанский "Рубин" и московский ЦСКА.

Именно с его опасного навеса со штрафного с правого фланга, который создал серьезное напряжение в штрафной "барсов", и начался второй тайм.

А вот у "Сочи" вообще перестало что-либо получаться в атаке, и это подвигло Федотова провести довольно раннюю двойную замену, выпустив Заику и залечившего травму Юсупова.

И буквально через пару минут Юсупов вывел бросил справа в прорыв Терехова, которого сербы сбили на входе в штрафную. Судья из Молдавии Дмитрий Мунтян сначала назначил обыкновенный стандарт, но после подсказки судьи на линии (нарушение, по его мнению, произошло уже в пределах штрафной) показал на "точку". Нобоа 11-метровый реализовал безупречно -1:0, 66-я минута.

Но тут же хозяева "зевнули" простую двухходовку сербов: Маркович справа навесил на дальний угол вратарской, где Прохин упустил спокойно отправившего мяч в сетку Гомеша - 1:1, 73-я минута.

Сочинцы до финального свистка продолжали атаковать, однако провести победный мяч им так и не удалось. Теперь "барсов" в следующий четверг ждет тяжелейшее испытание в ответной встрече в Белграде, где "Партизан" собираются поддерживать 30 тысяч болельщиков.

Победитель противостояния "Сочи" и "Партизана" в плей-офф Лиги конференций сыграет с тем, кто одержит викторию в паре "Санта-Клара" (Португалия) - "Олимпия" (Словения). Их первый матч начнется сегодня в 22.30.