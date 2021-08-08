"Ростов" упустил победу над "Химками" в первом матче под руководством Семина

"Ростов" в первом матче под руководством Юрия Семина не смог обыграть "Химки". Матч завершился со счетом 1:1.

В матче третьего тура РПЛ "Химки" принимали "Ростов". Клуб с берегов Дона проводил первый матч под руководством нового главного тренера Юрия Семина.

"Ростов" смог открыть счет на 14-й минуте встречи. Отличился арендованный у "Динамо" нападающий Николай Комличенко. Но удержать победу команда Юрия Семина не смогла - на 70-й минуте Денис Глушаков реализовал пенальти.

После трех туров у "Ростова" одно очко, химчане набрали четыре.