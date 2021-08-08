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08.08.2021 16:15
Рубрика: Спорт

В Париже не сумели поднять олимпийский флаг над Эйфелевой башней

Оргкомитет Игр 2024 года в Париже не смог организовать поднятие олимпийского флага над Эйфелевой башней, как это было запланировано в рамках передачи права проведения соревнований от Токио, из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В воскресенье глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Именно в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года состоятся следующие летние Игры. Это произошло во время телетрансляции церемонии закрытия Олимпиады в Токио.

Согласно запланированному сценарию, переданный флаг должны были поднять на Эйфелевой башней, но этого не сделали, согласно распространенной версии, из-за плохой погоды. Вместо прямого включения из столицы Франции показали репетицию поднятия флага, состоявшуюся 8 июня.

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