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02.08.2021 22:00
Рубрика: Спорт

"Сочи" обыграл в Грозном "Ахмат" во втором туре РПЛ - 2:1

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)

В понедельник поздно вечером в поединке второго тура РПЛ "Ахмат" на своем поле проиграл ФК "Сочи" - 1:2 (0:1). В первом тайме мяч в свои ворота провел полузащитник хозяев Уткин, а после перерыва отличились форвард гостей Дуганджич и нападающий грозненцев Янку.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
"Зенит" обыграл "Ростов" в матче второго тура РПЛ

Для гостей сегодняшняя встреча - уже пятая по счету в нынешнем сезоне. Дебютант в Лиге конференций УЕФА уже успел дважды - 3:0 и 4:2 - обыграть в третьем квалификационном раунде бакинский клуб "Кешля" и уступить на выезде "Нижнему Новгороду" в первенстве страны - 0:1.

А вот грозненцы, которые никак не завоюют долгожданную путевку в еврокубки, свой единственный матч завершили удачно, победив на старте чемпионата в Самаре местные "крылышки" - 2:1, могут в случае виктории догнать лидирующие пока "Зенит", "Рубин", "Локомотив" и "Динамо".

В дебюте самым ярким эпизодом стала приостановка матча главным арбитром Иваном Сиденковым на несколько минут из-за появившейся в штрафной хозяев… живой змеи.

Но постепенно действия на поле явно оживились. А главным действующим лицом стал полузащитник грозненцев Уткин. Сначала он едва не поразил со штрафного правую девятку сочинского голкипера Заболотного, а затем крайне неудачно подставил голову после навеса Нобоа с левого угла штрафной, послав с четырех метров мяч в сетку собственных ворот - 0:1, 26-я минута.

"Ахмат" попробовал как можно быстрее исправить ситуацию, однако хозяева постоянно ошибались в передачах, позволяя оппоненту раз за разом проводить опаснейшие контратаки.

А первый точный удар по воротам гостей грозненцам удалось нанести лишь на 55-й минуте, когда плотный выстрел издали Заболотный зафиксировал в красивом прыжке.

Зато ответный выпад "барсов" оказался результативным. Нобоа из центра поля идеальным пасом вывел между двумя центральными защитниками к воротам центрфорварда Дуганджича, который обыграл Шелию и отправил мяч в сетку - 0:2, 59-я минута.

Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев отреагировал на происходящее одновременной заменой трех футболистов, но наладить действия своих подопечных в атаке никак не получалось. Но тут ошибся Заболотный: он неудачно вынес мяч из штрафной, который Янку отправил в сетку метров с 25-ти - 1:2, 86-я минута. Однако спасти игру грозненцам не удалось.

Таким образом, "барсы" одержали свою первую победу в чемпионате страны и теперь снова переключаются на еврокубки. Уже в ближайший четверг, 5 августа, на олимпийской арене "Фишт" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Сочи" примет белградский "Партизан".

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