Президент "ПСЖ" опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе из-за Месси

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о возможном уходе Килиана Мбаппе в связи с приходом Лионеля Месси. Еще до этого, в июне, в прессе появились сведения, что форвард сборной Франции заявил о намерении покинуть "ПСЖ".

"Мы знаем о будущем Килиана. Он сказал, что хочет выступать за конкурентноспособную команду. Так что наши желания совпадают. У Мбаппе нет никакого резона уходить, он может только остаться", - заявил глава "ПСЖ" на пресс-конференции.

Ранее парижане представили Месси, который подписал с клубом контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. За "ПСЖ" 34-летний аргентинец, всю профессиональную карьеру отыгравший в "Барселоне", но покинувший ее на прошлой неделе, будет выступать под 30-м номером.