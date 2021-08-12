Новости

Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений 14:20
В Намибии с аукциона продали несколько десятков диких слонов 14:20
Численность молодежи в России достигла 39,1 млн человек 14:01
Беларусь планирует развивать базу для производства разнообразных вакцин 13:57
В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан 13:52
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем 13:51
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране 13:47
Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД 13:41
ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен 13:30
СМИ: Роналду присоединится к Месси в "ПСЖ" через год 13:21
Система распознавания лиц в метро Москвы помогла поймать 186 преступников 13:20
Пожарные Волгоградской области спасли от огня хутор Каменночерновский 13:08
Лукашенко: Самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом допускать нельзя 13:05
В Москве с начала августа выпала почти месячная норма осадков 13:04
Шойгу: Ситуация в Афганистане сейчас сложнее, чем после вывода советских войск 13:00
Глава Минсельхоза: Россия не планирует отменять плавающую пошлину на зерно 12:55
Володин: Пимашкова уважали коллеги и поддерживали избиратели 12:46
В СПЧ назвали идею продажи крепкого алкоголя с 21 года дискуссионной 12:46
Путин призвал повышать доходы тувинцев 12:41
Магучих: Критика делает меня только сильнее 12:41
Неверов: Пимашков был принципиальным, честным и внимательным к людям 12:39
Россия может продлить запрет на экспорт гречки 12:38
Глава МЧС приступил к работе в Якутии 12:26
Баженов прокомментировал меры безопасности оборота личных данных клиентов банков 12:24
Буцкая: В Москве есть конкретные точки, требующие вмешательства экологов 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 13:21
Рубрика: Спорт

СМИ: Роналду присоединится к Месси в "ПСЖ" через год

Текст: Артур Нанян

Руководство "Пари Сен-Жермен" планирует подписать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду следующим летом, сообщает As. Ожидается, что договор будет рассчитан на два года.

Фото: REUTERS/Yves Herman
В "ПСЖ" Лионель Месси будет получать 35 миллионов евро

По данным издания, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи понимает, что форвард Килиан Мбаппе собирается покинуть команду через год, когда у него закончится контракт. "ПСЖ" мог бы отпустить 22-летнего игрока сборной Франции сейчас, но это крайне маловероятно. Заменой Мбаппе и должен стать ныне выступающий за туринский "Ювентус" Роналду, которому следующим летом будет 37 лет.

Отмечается, что Аль-Хелайфи всегда хотел иметь в составе "ПСЖ" Роналду, Месси и Неймара. После прихода в клуб Месси для воплощение его мечты не хватает только португальского форварда.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Криштиану Роналду Лионель Месси Футбольные трансферы