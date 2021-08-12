СМИ: Роналду присоединится к Месси в "ПСЖ" через год

Руководство "Пари Сен-Жермен" планирует подписать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду следующим летом, сообщает As. Ожидается, что договор будет рассчитан на два года.

По данным издания, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи понимает, что форвард Килиан Мбаппе собирается покинуть команду через год, когда у него закончится контракт. "ПСЖ" мог бы отпустить 22-летнего игрока сборной Франции сейчас, но это крайне маловероятно. Заменой Мбаппе и должен стать ныне выступающий за туринский "Ювентус" Роналду, которому следующим летом будет 37 лет.

Отмечается, что Аль-Хелайфи всегда хотел иметь в составе "ПСЖ" Роналду, Месси и Неймара. После прихода в клуб Месси для воплощение его мечты не хватает только португальского форварда.