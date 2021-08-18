Федор Земсков: Быть фаворитом чемпионата мира - это ответственность

В московских "Лужниках" стартует чемпионат мира по пляжному футболу. По факту, это уже 21-е первенство планеты, шестое под эгидой ФИФА и первое на территории нашей страны, что само по себе повод следить за ЧМ-2021.

Вторая причина смотреть турнир - здесь не придется краснеть за сборную России. Наши в числе главных фаворитов. Незадолго до начала ЧМ-2021 мы побеседовали с одним из лидеров российской команды Федором Земсковым, который рассказал о турнирных раскладах, специфике пляжного футбола, а также о своем пути в этот вид спорта.

Сборы, ковид, "Лужники"

Как прошла подготовка к чемпионату мира?

Федор Земсков: Все последнее время мы провели на сборах, которые были разделены на два этапа. Но в основном, конечно, много бегали и играли в футбол. Наверное, 90% - это "физика" и двусторонки.

Где проходили сборы?

Федор Земсков: Первый на "Динамо", второй - в Химках в манеже СССР.

У вас есть какая-то традиционная программа подготовки к крупным турнирам?

Федор Земсков: Вопрос больше тренерский, но, наверное, да. Все-таки у тренерского штаба есть план, который уже отработан не первый год, благо они уже давно у руля команды.

Окончательный состав на чемпионат мира объявили только в конце прошлой недели. Не сомневались, что попадете в него?

Федор Земсков: Не сомневался - не совсем верно так говорить. Место в команде никому не гарантировано: надо быть в хорошей форме, быть здоровым. Добавилась такая вещь, как ПЦР. В принципе, я в ноябре отболел, прошло уже больше полугода. Но, думаю, у многих есть такой пунктик, что можно быть в порядке, а потом непонятным образом сдать положительный тест и пролететь мимо. У нас, к счастью, отрицательные результаты, так что все довольны.

Часто сдавали тест на сборах?

Федор Земсков: С начала всей этой коронавирусной движухи, если так можно выразиться, мы почти все время сдаем тесты. Перед каждым этапом, соревнованием, по прилету куда-то, по отъезду - постоянно проверяемся.

Тот факт, что чемпионат будет в Москве, накладывает какую-то дополнительную ответственность?

Федор Земсков: Как-то раньше мне казалось, что будет давление, прессинг. Сейчас же на все смотрю как-то иначе. Мы наблюдали с ребятами за Межконтинентальным кубком, где играли наши девчонки, и получили удовольствие. Стадион просто шикарный, чем-то напоминает американские арены для бейсбола, местного футбола. Как представлю три тысячи человек на трибунах, переживающих за нас - дух захватывает. Считаю, если бы можно было полностью заполнить арену, на наших матчах был бы аншлаг. Это будет классно, мы все ждем настоящего шоу.

Какая была самая большая аудитория, при которой вам доводилось играть?

Федор Земсков: В начале 2020 года в Москве проводился Мундиалито - клубный чемпионат мира. На финальный матч "Спартака" с "Брагой" пришли 8500 человек. Чтобы вы понимали - для нас это космические цифры. Надеюсь, лет через пять-десять такие показатели станут рядовыми. Но это абсолютно другая энергетика, иные ощущения.

Выходит, три тысячи зрителей на чемпионате мира - это в принципе неплохо?

Федор Земсков: Конечно. Если взять Россию, то у нас матчи чемпионата страны проходят в основном на переносных стадионах. Самара, Саратов, Анапа - там нет национальных арен, как в том же Санкт-Петербурге. И вот на таких стадионах даже двух тысяч человек не наберется. Та же ситуация и в Евролиге.

До старта чемпионата мира удалось побывать на стадионе в "Лужниках"? Организаторы уверяли, что это уникальная арена.

Федор Земсков: Она действительно уникальна - по объему, масштабу, количеству мест. Нигде в мире нет такого вместительного стадиона для пляжного футбола. Побывать не удалось, поскольку у нас были закрытые сборы: сдал тест и изолировался от внешних контактов. Как-то так.

Фавориты, соперники

Правильно понимаем, что задача-минимум на чемпионат мира - повторение результата двухлетней давности, то есть бронза?

Федор Земсков: Мы хотим выступить лучше. Я бы вас перефразировал: бронза ни для кого не станет пределом мечтаний или успехом. С другой стороны, чтобы завоевать эту медаль, надо выиграть все матчи до полуфинала. Это космический уровень, до которого не все добираются, так что поживем - увидим. Чемпионат мира - такой турнир, в котором какая-то команда может выстрелить, а кто-то, наоборот, сдуется раньше времени. Наша задача - показать то, что мы умеем.

По вашим ощущениям, за два года сборная стала сильнее?

Федор Земсков: Молодежь интегрировалась. Например, Остап Федоров, который на чемпионате мира два года назад в Парагвае провел один полный матч и несколько раз вышел на замену, теперь, полагаю, будет выходить в стартовом составе. У нас есть прекрасные ребята - те же Станислав Кошарный, Андрей Котенев, Денис Пархоменко. Они ни в чем не уступают старожилам, и это большой плюс. Что касается ветеранов, то все понимают, что за два года не стали моложе. Здесь большое значение имеет индивидуальная подготовка. Мы должны показать уровень не ниже, чем два года назад.

Следите за антуражем? Недавно впервые в истории презентовали талисман чемпионата мира - Жар-птицу.

Федор Земсков: Жаришку (улыбается). Честно говоря, нет, не особо слежу. Год назад я удалил Instagram, и теперь много новостей проходит мимо меня. И это хорошо, потому что можно увязнуть в соцсетях и отвлекаться на ненужные вещи. Стадион видел, Жар-птицу тоже. А так - жду не дождусь первого матча.

Хорошо, что он будет против США? Все же они явно слабее японцев и парагвайцев.

Федор Земсков: С одной стороны, да, через встречу с США можно вкатиться в турнир. Не хочу умалять заслуг американцев, но вы правильно заметили, что Парагвай и Япония сильнее. Но я хочу вспомнить чемпионат мира в 2019 году, когда мы дебютировали игрой с Сенегалом и победили их 8:7. Я потом смотрел, как они действовали против белорусов, и не понимал, как мы их обыграли (улыбается). Очень мощная сборная. В тот момент подумал: счастье, что мы уже одолели их. Так что может сложиться по-разному, никого не стоит недооценивать.

Для тех, кто не очень хорошо разбирается в пляжном футболе, можете представить наших соперников по группе?

Федор Земсков: Вот про США мало что могу сказать. В последний раз я играл против них в 2018 году. Тогда мне показалось, что эта сборная хоть и стремится в элиту, но на каждой позиции ей чуть не хватало качества. Говорят, за три года ситуация изменилась в лучшую сторону. Вот и проверим (улыбается). Парагвай - типичная латиноамериканская команда. Они очень мощны физически, здорово ведут борьбу, цепляются за каждый сантиметр поля, ну и плюс акробатика, техника. Япония - тут не могу уйти от сравнений с их машинами. Это такой механизм без сбоев, где все четко знают свои задачи. У них нет каких-то суперзвезд, если не считать натурализованного бразильца Морейру, но все примерно на одинаково высоком уровне.

Вы эту машину обыграли в матче за третье место в Парагвае.

Федор Земсков: Поверьте, тогда все могло сложиться иначе. В том году мы дважды победили японцев, но повторюсь: результат мог бы быть другим.

Ваш главный тренер Михаил Лихачев помимо России в числе претендентов на титул назвал Бразилию, Испанию и Португалию. Добавите кого-то от себя?

Федор Земсков: Соглашусь с тренером. Бразилия, Испания, Португалия, Россия - такая четверка. В то же время у меня такое ощущение, что на этом турнире может выстрелить сборная, которая еще не завоевывала медалей чемпионата мира. Те же Парагвай, Япония или Сенегал. Конечно, после первых двух туров будет понятней, кто в какой форме приехал, но в полуфинале точно жду какие-то новые команды.

Быть фаворитом - это круто?

Федор Земсков: Это ответственность. Особенно для молодых ребят и для тех, кто не очень давно в сборной. Я в команде, например, всего лишь три года. Потому что это имя и титулы завоевывались предыдущим "золотым" поколением, и наша задача - не просто быть фаворитами, а соответствовать сборной того образца. Как ни крути, нас будут сравнивать с ними.

Вторая лига, хайлайты, харизма

Федя, известно, что до перехода в пляжный футбол вы играли в большом. Почему там не сложилось?

Федор Земсков: Вообще я был вратарем. Вот я сейчас анализирую спустя уже больше чем десять лет, и, мне кажется, я попал в струю уныния, что ли. Рядом были ребята, которые до определенного возраста не заиграли: один закончил, другой… И я попал в эту струю: до 21 года не заиграл, значит, уже не заиграю, такой мной был сделан вывод. Сейчас я оглядываюсь и понимаю: каким же я был идиотом. Вывод действительно дурацкий: мне был 21 год, я играл во второй лиге, это хороший уровень. Сейчас понимаю, что в ФНЛ наверняка мог бы играть. Как сложилось бы потом? Теперь уже сложно говорить. Но решить в 21 год, что в футболе мне ничего не светит, а потом попасть на 31-м году жизни в сборную по пляжному футболу - это, конечно, контраст. Но тем ценнее для меня пляжный футбол, что он стал моим вторым шансом вернуться.

Что лучше: играть в клубе ФНЛ или быть одним из лидеров сборной России по пляжному футболу?

Федор Земсков: По зарплатам ни для кого не секрет, что пляжный футбол, скорее, сопоставим со второй лигой. В ФНЛ можно поиграть, закончить в 33 года и чувствовать себя достаточно уверенно. С другой стороны, я вчера прочитал интервью Макгрегора, и там он сказал: "Титулы, звания - это все уходит в прошлое, остаются лишь хайлайты". И мне так это понравилось, действительно же, глубокая мысль. Остаются лишь нарезки выигранных матчей, эмоции от забитых голов. И вот это у меня точно никто не отнимет. В этом плане сборная России, конечно, с ФНЛ не сравнится.

В пляжном футболе хайлайтов уж точно больше…

Федор Земсков: Что такое вратарь в ФНЛ? Стоишь 89 минут без работы, на 90-й выходят один в один против тебя, ты пропустил, проиграл. А тут стабильно пять-шесть моментов за игру.

Никто не пытался вас отговорить, когда вы собирались закончить карьеру?

Федор Земсков: Когда думаешь в одну сторону, сложно слышать, что говорят с другой. Конечно, были люди. Возможно, не хватило отцовского напутствия. Если бы мой сын так рассуждал в 21 год, я бы, может, на него и пожестче прикрикнул. Мол, ты 20 лет мяч пинал, попинай еще. Не получится, значит, не получится. Но во всяком случае ты останешься честен перед собой. Был президент футбольного клуба "Ника", где я играл, Назар Самвелович Петросян. Он очень мудрые слова говорил. Но я тогда был настроен на негатив.

Как вышло, что вы были вратарем, а в пляжном футболе стали нападающим?

Федор Земсков: Я переходил в пляжный футбол не напрямик. Два-три года вообще пробовал себя в других сферах: футбол остался как хобби. Играл в королевской лиге любительского футбола, а там на воротах делать нечего, скучно. Постепенно перебрался в центр поля, в нападение. И когда мы заявлялись на московский чемпионат по пляжному футболу, я уже был полноценным нападающим.

Федь, вы же в паузе между футболом успели организатором и ведущим праздников поработать…

Федор Земсков: На самом деле я же даже никакого театрального вуза не заканчивал. Но сколько помню своего отца, он всегда был душой двора. Неоплачиваемый аниматор. И, видимо, его харизма у меня осталась. Да, был такой этап в моей жизни, тоже очень важный. Я и сам проводил праздники и организовывал. Благодаря этому, быть может, я и смог погрузиться в пляжный футбол с головой. Тылы уже были закрыты: квартира, некий доход. Ты не можешь прийти в "пляжку" и сразу рассчитывать на какие-то деньги. Несколько лет придется побыть спортивным альтруистом. У меня постепенно все получилось.

Песок, обводки, мяч

Расскажите, как в пляжном футболе люди вообще обводят. Со стороны, кажется, что это просто невозможно.

Федор Земсков: Есть много разных приемов. Достаточно посмотреть, как это делают бразильцы. Кто-то ждет, пока на него выбросятся, и за счет потери равновесия у защитника прокидывает мяч и убегает. Тут, конечно, большую роль играет сила ног - это сто процентов. Если у тебя ноги не готовы к большому футболу, то в "пляжке" тебе делать совсем нечего. Нужно крепко стоять на ногах. Я этим обладаю в меньшей степени, поэтому предпочитаю забивать верховые мячи или в касание. А так и в России есть хорошие дриблеры. Каждый отрабатывает свой элемент.

Мяч в пляжном футболе сильно отличается от классического?

Федор Земсков: Мяч в принципе такой же, может, чуть-чуть полегче, чтобы его можно было принимать и бить босыми ногами. К полету мяча, возможно, нужно привыкнуть, к тому, что он может удариться о кочку и поменять направление. Но я легко адаптировался.

Вроде кто-то из вратарей уже успел пожаловаться, что мяч, которым вы будете играть на чемпионате мира, неудобный…

Федор Земсков: Помню, к Евро-2004 вышел такой серый мяч, "Ротейро" назывался. И с тех пор, какой бы новый мяч ни вышел, находятся вратари, которые им недовольны. Наверное, соломку себе стелют, чтобы потом, пропустив, сказать: ну вот, я же говорил.

Всегда интересовал вопрос: песок, на котором вы играете, он везде одинаковый, или есть своя специфика?

Федор Земсков: Есть специфика самого песка. Он может быть более глубокий. Опять же, есть разные показатели: чуть более глинистый, чуть менее глинистый. Когда в песке есть глина, он становится менее зыбучим, и тогда при небольшом дожде поле превращается в бетон. А есть песок, которому вообще не страшны осадки. Вот в Санкт-Петербурге, когда идет дождь, он становится еще глубже. Я не специалист в таких вещах, но профи вам бы все четко объяснил. В общем, много разных песков. Однако у нас нет такого, как в большом футболе, когда люди приезжают за час, осматривают газон. Мы проводим предыгровые тренировки накануне встречи, так что в день игр никаких сюрпризов не бывает.

Большой футбол, Олимпиада

Из большого футбола с кем-то общаетесь?

Федор Земсков: Прямо, чтобы общаться, такого нет. Есть ребята, которых я знаю. Если увидимся, поздороваемся. Но это единицы. Ну да, четыре года я провел в большом "Спартаке". Мне кажется, вообще неплохая идея - провести, к примеру, совместную тренировку. Понятно, что им, может, не очень это нужно, но для пляжного футбола это был бы глоток свежего воздуха. Как-то старший брат не идет на контакт.

Есть ощущение, что вы бы сейчас легко старшего брата обыграли…

Федор Земсков: На самом деле ребята сейчас в очень сложной ситуации. Думаю то, что они показывают сейчас - это героизм. Да, результаты не очень, но в таком конфликте вариться и выходить играть - дорогого стоит. Не послать тренера и вышестоящее руководство…

Можно сказать, что чем больше пляжный футбол существует, тем профессиональнее, специфичнее он становится. И сейчас так просто из большого футбола сюда не перейдешь?

Федор Земсков: Пляжный футбол сто процентов становится более профессиональным по всем аспектам. Просто посмотрите на состав, который два раза выигрывал для России чемпионат мира: люди пришли из других видов спорта. Проходит каких-то десять лет, и вот у нас уже полно молодежи, которая и в большой футбол не играла, а с детских лет пошла в школы пляжного футбола. То есть это люди, которые в 17-18 лет обладают полным набором качеств. В мире та же картина. Что касается прихода из большого футбола, надо смотреть конкретные случаи. Но опять же: скажите ребятам из большого футбола, сколько мы здесь получаем, и я не думаю, что они заинтересуются.

Вы же наверняка смотрели сейчас Олимпиаду в Токио. И наверняка задумывались, почему пляжный футбол до сих пор не в олимпийской программе. У вас есть ответ?

Федор Земсков: Это большой вопрос для меня. Чем мы не соответствуем олимпийскому движению? Смотрибельностью? Не думаю. Пляжный футбол - такой вид спорта, который, возможно, не обладает такой большой аудиторией, как футбол, но его смотрят с удовольствием. Думаю, мы бы завоевали свою аудиторию. Но думаю, это вопрос времени. Сейчас мы все по крупицам делаем эту подготовительную работу. Проведем вот в России еще один классный чемпионат мира.