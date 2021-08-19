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19.08.2021 20:37
Рубрика: Спорт

Свердловские паралимпийцы вылетят в Токио

Текст: Анастасия Муравьева (Екатеринбург)
Лучник Антон Зяпаев. Фото: Центр Паралимпийской подготовки "Родник»" Лучник Антон Зяпаев. Фото: Центр Паралимпийской подготовки "Родник»"
Лучник Антон Зяпаев. Фото: Центр Паралимпийской подготовки "Родник»"

Сегодня в 22:30 по Москве 16 спортсменов и четыре тренера из Свердловской области отправятся в столицу Японии, где с 24 августа по 5 сентября пройдут XVI Паралимпийские летние игры.

Фото: REUTERS
Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Уральцы проведут в самолете долгих 10 часов, об этом в эфире в Instagram рассказал легкоатлет Егор Шаров.

Свердловскую область на Паралимпиаде представят Михаил Асташов - велоспорт, Владимир Топорков - настольный теннис, Вячеслав Емельянцев - плавание, Антон Зяпаев - стрельба из лука, Елена Третьякова и Егор Шаров - легкая атлетика; Александр Савичев, Алексей Волков, Анатолий Крупин, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лавринович, Виктор Миленин, Александр Резниченко, Денис Шестаков, Владимир Панкратов - волейбол сидя.

Средний Урал занимает четвертое место по количеству спортсменов, представленных на Паралимпиаде, после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Всего в команду России входят 242 атлета.

Кстати

Преподаватели школы-интерната №4 в Челябинске поддержали легкоатлетку Елену Третьякову и еще двух паралимпийцев, которые окончили челябинский интернат.

Работники учебного заведения записали два видео в Instagram, на одном из которых выстроились перед крыльцом школы в форме сердца. "Мы искренне гордимся и восхищаемся силой духа, разума и тела наших паралимпийцев, а особенно выпускников школы-интерната №4 города Челябинска. Верим в победу, верим в успех. Наши ребята, вы лучше всех!", - прокричали учителя.

Легкоатлет Егор Шаров. Фото: Центр Паралимпийской подготовки "Родник"
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