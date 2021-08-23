Зверев опередил Надаля в рейтинге АТР

Победивший в финале турнира в Цинциннати россиянина Андрея Рублева немецкий теннисист Александр Зверев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР.

В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира. Его по-прежнему возглавляет сербский теннисист Новак Джокович, в активе которого 11 113 очков.

Вторую позицию сохранил за собой россиянин Даниил Медведев, уступающий лидеру почти 1200 баллов, третьим идет грек Стефанос Циципас.

На четвертую позицию поднялся триумфатор турнира в США Александр Зверев. Он опередил испанца Рафаэля Надаля, который теперь располагается на пятой строчке.

Проигравший в финале в Цинциннати Звереву Андрей Рублев остался на седьмой позиции. В топ-30 входят Аслан Карацев (24-е место) и Карен Хачанов (30-е).

Рейтинг АТР на 23 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 980;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;

4 (5). Александр Зверев (Германия) - 8 240;

5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 7 815;

6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 6 995;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 400…

24 (25). Аслан Карацев (Россия) - 2 224...

28 (30). Карен Хачанов (Россия) - 2 010.