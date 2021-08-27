"Зениту" в группе достался "Ювентус", "Челси" и шведский "Мальме"

Накануне в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал единственный представитель российского первенства в турнире - "Зенит".

Питерцы изначально оказались в не очень выгодной ситуации. В отличие от предыдущих двух сезонов, на этот раз "сине-бело-голубые" попали не в первую корзину, а в третью. Связано это с падением нашего чемпионата в клубном рейтинге УЕФА: на неделе Россия опустилась на десятое место в списке, позволив Австрии обогнать себя. Результаты наших команд в последние годы в еврокубках и правда удручают. Если брать конкретно "Зенит", то футболисты Сергея Семака дважды подряд заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов, хотя соперники у них были приблизительно одного уровня.

Оказавшись на этот раз в третьей корзине, зенитовцы наверняка прекрасно понимали, что как минимум один из соперников будет грандом. На деле же "сине-бело-голубым" достались сразу два топ-клуба: победитель Лиги чемпионов "Челси" и одна из лучших итальянских команд последних лет "Ювентус". Также в группу "H" попал шведский "Мальме".

Будем откровенны: в той компании, в которой оказался "Зенит", третье место можно будет считать успехом. После триумфа в Лиге чемпионов "Челси", и без того обладавший мощным составом, усилился одним из лучших форвардов мира Ромелу Лукаку. Старт сезона в исполнении "синих" получился сверхуспешным: сначала лондонцы завоевали Суперкубок Европы, одолев по пенальти "Вильярреал", после чего выиграли в двух встречах подряд в английской Премьер-лиге с общим счетом 5:0. В первом же поединке после возвращения на Туманный Альбион отличился Лукаку, огорчивший в дерби "Арсенал" (2:0).

В отличие от "Челси", определенные проблемы наблюдаются у "Ювентуса". В летнее межсезонье клуб особо никем не усилился, разве что на тренерский мостик вернулся Массимилиано Аллегри. Более того - уже на днях "Старая синьора" может потерять Криштиану Роналду. Поговаривают, что португалец попросил в выходные не выпускать его в стартовом составе на матч с "Удинезе", поскольку не хочет получить травму в преддверии перехода в другую команду. Наиболее вероятен трансфер Роналду в "Манчестер Сити": по информации британских СМИ, "горожане" согласились платить одному из лучших футболистов мира 15 миллионов евро в год и готовы подписать с ним двухлетний договор. Интерес к Криштиану проявляет также "Пари Сен-Жермен". По всей видимости, французы смирились с уходом Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" и видят в качестве его замены именно Роналду.

Оказавшись в третьей корзине перед жеребьевкой, питерцы прекрасно понимали, что они сыграют с грандами

Впрочем, даже без Криштиану, если он все же покинет "Ювентус", у итальянцев хватает ярких имен. В первую очередь речь о чемпионе Европы-2020 Федерико Кьезе, которого руководство клуба считает неприкасаемым и не собирается никуда отпускать. Есть у Аллегри в составе также Пауло Дибала, Альваро Мората. В общем, "Юве" есть кем играть и побеждать.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Артур Нанян

На этом фоне скромный "Мальме" кажется аутсайдером группы. Но если приглядеться, шведы вполне могут громко заявить о себе. В квалификации они достаточно неожиданно прошли крепкие "Рейнджерс" (Шотландия) с "Лудогорцем" (Болгария), а тренирует "небесно-голубых" известный в прошлом нападающий сборной Дании Йон-Даль Томассон. Да, известных игроков у "Мальме" нет, однако зенитовцам ни в коем случае нельзя расслабляться.

Что касается остальных групп, то обращают на себя внимание квартеты "А" и "Е". В первый из них попали одни из главных толстосумов мирового футбола - "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Это противостояние интересно еще и тем, что звездный новичок парижан Лионель Месси сыграет против команды Хосепа Гвардиолы, с которым они в свое время успешно работали в "Барселоне". Ну а в группу "Е" угодили "Бавария" и "Барселона". Конечно, после ухода Месси каталонцы уж точно не стали сильнее, но вряд ли "сине-гранатовые" перестанут из-за этого ставить перед собой большие задачи.

Также вчера во время жеребьевки были вручены индивидуальные призы. Главный из них получил полузащитник "Челси" Жоржиньо, признанный УЕФА лучшим футболистом прошлого сезона. Наряду с одноклубником Эмерсоном Жоржиньо стал первым игроком в истории, завоевавшим за один год Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.

Добавим, что групповой этап Лиги чемпионов стартует 14 сентября, а заканчивается 8 декабря. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а ставшие третьими продолжат выступление в плей-офф Лиги Европы.

32 Клуба поборются за победу в Лиге чемпионов

К слову, жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, в которой наш чемпионат представлен двумя столичными командами - обладателем Кубка страны "Локомотивом" и "Спартаком", запланирована на сегодня. "Железнодорожники", занимающие в клубном рейтинге УЕФА 51-е место, попадут во вторую корзину, "красно-белые" (89-я строчка) отправятся в третью. Такое положение обусловлено тем, что имеющие более выгодные позиции "Зальцбург" и швейцарский "Янг Бойз" успешно прошли отбор в Лигу чемпионов.

Между тем

В четверг состоялись первые матчи очередного, шестого по счету, тура российской Премьер-лиги. В одном из них "Спартак" принимал "Сочи": москвичи, провалившие старт сезона, вновь разочаровали своих болельщиков, уступив южанам (1:2) и потерпев третье поражение в чемпионате. При этом "красно-белые" вели в счете благодаря точному удару Романа Зобнина, но умудрились пропустить два мяча за семь минут и остаться ни с чем. Не исключено, что вчерашняя встреча стала последней для Руя Витории у руля спартаковцев. Накануне также "Крылья Советов" одолели на выезде "Уфу"(2:1), а результаты еще двух противостояний ("Зенит" - ЦСКА и "Ахмат" - "Арсенал") стали известны после подписания номера "РГ" в печать.