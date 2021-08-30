Игроки сборной России по пляжному футболу - о победе на домашнем ЧМ

Россия впервые принимала пляжный чемпионат мира: дебют получился сверхуспешным. И для нашей сборной, обыгравшей в финале Японию - 5:2, и для организаторов.

- Могу сказать, что московский чемпионат мира по пляжному футболу стал лучшим в истории, - это слова не кого-нибудь, а президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который лично присутствовал на финале. А уж швейцарцу верить можно.

Столь высокую оценку удалось получить даже невзирая на пандемию коронавируса.

- Чемпионат мира был проведен с соблюдением всех мер безопасности, - подчеркнул президент Российского футбольного союза Александр Дюков. - Ряд игроков из других сборных приехали инфицированными, а здесь не было зафиксировано ни одного случая.

Но главное, что все предпринятые меры и ограничения ничуть не сказались на атмосфере, которая на матчах была потрясающей. Финал в этом плане стал апогеем: бесконечные переклички трибун друг с другом, многократные "волны", коллективное исполнение любимой футбольными фанатами песни МакSим "Знаешь ли ты". Последние секунды финального матча бежали под хит "Кино" "Видели ночь, гуляли всю ночь до утра". В этот момент под ногами болельщиков немножко "гулять" начали даже временные конструкции арены, и было отчего. В победе сборной России уже не сомневался никто.

Будем честны, без тех эмоций, которые наши парни (почти официальное название российской сборной на турнире) давали трибунам в каждом матче, праздник получился бы неполным. А у них самих этих эмоций, кажется, уже не осталось. Главный тренер сборной Михаил Лихачев, еще накануне буквально купавшийся от счастья в песке после драматичной победы в полуфинале над швейцарцами, теперь еле стоял на ногах, сравнивая все три чемпионских титула, которые были добыты сборной под его началом.

- Дебютная, в 2011-м, как первый ребенок. Она стала особенной, - признался Лихачев. - Вторая, в 2013-м, была одержана на далеком острове Таити, куда добраться практически невозможно. Она получилась очень тяжелой и чем-то напоминает нынешнюю. Дома очень хотелось подняться на высшую ступень пьедестала. Счастлив и даже не могу передать все свои ощущения. Горд за наших ребят и за всех, кто нам помогал.

"Шикарный тренер", как назвал Лихачева один из его подопечных, Федор Земсков, действительно проделал выдающуюся работу. По ходу матча на поле могут выходить только пять игроков, включая вратаря, но в успехе поучаствовали все 14 футболистов, включенные в заявку. Даже третий вратарь Денис Пархоменко, сделавший решающий сейв в полуфинальной серии пенальти.

Для кого-то, как для капитана сборной Антона Шкарина, Юрия Крашенинникова, Дмитрия Шишина и Алексея Макарова, - это уже третье мировое "золото".

- Что, уже третье? - в шутку переспросил журналистов Шкарин. - Пока еще не понял, что мы сделали. Кажется, просто обыграли Японию. Если честно, уже скучаем по болельщикам, по атмосфере. После церемонии награждения вышел на пустой стадион и понял: заполнен он не будет больше никогда.

Борис Никоноров: В детстве отец сказал мне, что мечтать нужно о чем-то великом. Например, о том, чтобы стать чемпионом мира. Папа - это для тебя

А кто-то чемпионом мира стал впервые. Из таких - лучший бомбардир нашей команды на турнире Борис Никоноров. Вот у него, кажется, сил и эмоций хватило бы еще на несколько матчей.

- Вот это, - Никоноров показывает золотую медаль, - всегда толкало меня вперед. На этот чемпионат мира я поставил все. Ничего лучше в пляжном футболе быть не может. Можно выиграть чемпионат мира где-то, но дома - это выходит за рамки всего.

А еще Борис рассказал историю, которая, возможно, кого-то вдохновит так же, как некогда его самого. "Родом я из маленького поселка с населением две тысячи человек. Там, естественно, есть дом культуры. Однажды мы пришли туда с отцом на какой-то детский праздник. Мне было лет 6-7, но я помню этот день как сейчас. Детишек спрашивали, кто о чем мечтает. Мальчик передо мной сказал, что мечтает о мягкой игрушке. Потом дали слово мне, а я не придумал ничего лучше и сказал, что тоже мечтаю о мягкой игрушке. Все засмеялись, и отец тоже. А потом он сказал мне, что мечтать нужно о чем-то великом. Например, о том, чтобы стать чемпионом мира. Отец забыл эту историю, но теперь - я чемпион мира. Для тебя, папа".