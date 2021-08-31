Николаев завоевал золото в плавании на Паралимпийских играх

Россиянин Андрей Николаев завоевал золотую медаль в плавании на 400 метров вольным стилем на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

В финальном заплыве россиянин финишировал с результатом 4 минуты 25,16 секунды. Для Николаева это уже вторая награда в Токио. Ранее он стал обладателем серебряной медали на дистанции 100 метров.

Николаев на дистанции 400 метров в категории S8 опередил Альберто Амодео из Италии на 0,77 секунды и Мэтью Торреса из США на 3,31 секунды.

На Паралимпиаде в активе российской команды стало 23 золотые, 12 серебряных и 33 бронзовых медали.