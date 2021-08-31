Влашич подписал шестилетний контракт с "Вест Хэмом"

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Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич подписал шестилетний контракт с английским "Вест Хэмом". Официально об этом пока не объявлено, но, по данным портала "Чемпионат", соглашение уже заключено.
Влашич вернулся из Англии в Москву, где продолжает подготовку к отборочному матчу чемпионата мира 2022 года Россия - Хорватия
Сумма трансфера игрока ЦСКА составит 27 миллионов евро. Сделка по продаже игрока закрыта и об этом будет объявлено в ближайшее время.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, он был приобретен у "Эвертона".