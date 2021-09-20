Пеле пошел на поправку после операции

Новости

Месси не пожал руку главному тренеру "ПСЖ" после замены 00:37
Памфилова доложит Путину о прошедших выборах 00:26
Фракция "Единой России" обновится наполовину по итогам выборов 00:01
"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах 19.09.2021
Володин набирает 77,96% голосов на выборах в Госдуму 19.09.2021
Глава Минцифры: Атаки на онлайн-голосование РФ шли из США, ФРГ, КНДР 19.09.2021
Матвиенко: 20 сенаторов может смениться по итогам выборов в регионах 19.09.2021
Собянин: Москвичи проявили небывалую активность - явка составила около 50 процентов 19.09.2021
Турчак поздравил сторонников "Единой России" с чистой и честной победой 19.09.2021
Матвиенко: ЦИК не "заметает под ковер" нарушения 19.09.2021
По результатам онлайн-голосования в 6 регионах ЕР набрала 54,25% 19.09.2021
Матвиенко: Выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ 19.09.2021
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики 19.09.2021
Хинштейн: "Единая Россия" обязательно исполнит все обязательства 19.09.2021
Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России 19.09.2021
"Единая Россия" после подсчета 12,68% протоколов лидирует в 131 округе 19.09.2021
В Алтайском крае "Единая Россия" лидирует после обработки 15% протоколов 19.09.2021
Зюганов: Избиратель услышал КПРФ, поверил и проголосовал 19.09.2021
В Минцифры заявили о готовности масштабировать систему ДЭГ на всю страну 19.09.2021
Ревенко: "Единая Россия" одерживает убедительную победу 19.09.2021
Боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем участии в выборах президента Филиппин 19.09.2021
Памфилова просит Зюганова разобраться с "информатакой" КПРФ на избиркомы 19.09.2021
Климов: Зарубежным оппонентам не удалось превратить наши выборы в цирк 19.09.2021
Итоговая явка на онлайн-голосование в регионах ЦФО превысила 90% 19.09.2021
Онлайн-голосование привлекло к выборам лояльный ЕР электорат 19.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
20.09.2021 00:39
Рубрика: Спорт

Пеле пошел на поправку после операции

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 214(8565)
Последние несколько дней весь мир с замиранием сердца следит за состоянием здоровья легендарного бразильца Пеле. Королю футбола - 80. И недавно он перенес очередную операцию. Так что каждая новость из больницы в Сан-Паулу, тем более о переводе Пеле в отделение интенсивной терапии, воспринимается поклонниками трехкратного чемпиона мира болезненно.

Обратную связь с ними старается поддерживать дочь Пеле - Келли Насименту. После слухов о критическом состоянии отца она опубликовала в "Инстаграме" совместное фото (точно не из реанимации): Пеле на нем улыбается. Келли постаралась всех успокоить: "Он идет на поправку. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья".

Фото: REUTERS/Yves Herman
Месси расплакался после того, как побил рекорд Пеле

Возраст действительно дает о себе знать. В 2012 году в 72 Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава, в 2015-м была операция на простате и на позвоночнике. Тогда все прошло хорошо. Лучший игрок прошлого века по версии ФИФА, проводя аналогии с футболом, собирался еще сыграть. Но потом он снова страдал от инфекции мочевыводящих путей и камней в почках. Вернулись и проблемы с бедром. Он испытывал боли, потерял подвижность и часто появлялся на публике в инвалидной коляске. Сын Эдиньо тогда рассказал, что беспомощность тяготит отца.

- Представьте, он король футбола, он всегда был такой внушительной фигурой, а сейчас не может нормально передвигаться, - сообщил Эдиньо. - Это вызвало своего рода депрессию.

Но вроде бы после недавней операции по удалению опухоли в толстой кишке к Пеле вернулся оптимизм. И он снова опубликовал пост с отсылом к его великому футбольному прошлому: "Буду каждый день становиться счастливее, с настроением сыграть 90 минут и дополнительное время".

Спорт Футбол Игроки и тренеры