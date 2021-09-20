Пеле пошел на поправку после операции

Последние несколько дней весь мир с замиранием сердца следит за состоянием здоровья легендарного бразильца Пеле. Королю футбола - 80. И недавно он перенес очередную операцию. Так что каждая новость из больницы в Сан-Паулу, тем более о переводе Пеле в отделение интенсивной терапии, воспринимается поклонниками трехкратного чемпиона мира болезненно.

Обратную связь с ними старается поддерживать дочь Пеле - Келли Насименту. После слухов о критическом состоянии отца она опубликовала в "Инстаграме" совместное фото (точно не из реанимации): Пеле на нем улыбается. Келли постаралась всех успокоить: "Он идет на поправку. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья".

Возраст действительно дает о себе знать. В 2012 году в 72 Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава, в 2015-м была операция на простате и на позвоночнике. Тогда все прошло хорошо. Лучший игрок прошлого века по версии ФИФА, проводя аналогии с футболом, собирался еще сыграть. Но потом он снова страдал от инфекции мочевыводящих путей и камней в почках. Вернулись и проблемы с бедром. Он испытывал боли, потерял подвижность и часто появлялся на публике в инвалидной коляске. Сын Эдиньо тогда рассказал, что беспомощность тяготит отца.

- Представьте, он король футбола, он всегда был такой внушительной фигурой, а сейчас не может нормально передвигаться, - сообщил Эдиньо. - Это вызвало своего рода депрессию.

Но вроде бы после недавней операции по удалению опухоли в толстой кишке к Пеле вернулся оптимизм. И он снова опубликовал пост с отсылом к его великому футбольному прошлому: "Буду каждый день становиться счастливее, с настроением сыграть 90 минут и дополнительное время".