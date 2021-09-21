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21.09.2021 18:15
Рубрика: Спорт

Глава Минспорта прокомментировал скандал с договорными матчами в гандболе

Текст: Максим Домчев

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что подозрения в адрес гандболистов молодежной сборной России в организации договорных матчей негативно повлияют на российский гандбол и спорт.

Фото: iStock
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Ранее Федерация гандбола России (ФГР) сообщила, что восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены от матчей из-за подозрения в организации договорных игр. В сообщении было сказано, что гандболисты делали ставки в букмекерских конторах через третьих лиц на матчи с собственным участием.

"Подобные случаи причастности спортсменов к противоправным схемам, манипуляциям, договорным матчам совершенно недопустимы и требуют тщательного разбирательства. Расследование, проведенное комиссией по этике Федерации гандбола России, вскрыло серьезную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом", - сказал Матыцин, которого цитирует пресс-служба министерства.

Он добавил, что попадание в национальную сборную - огромная честь для любого спортсмена. Глава ведомства считает, что и главный тренер команды также ответственен за произошедшее.

"Он должен быть примером для своих подопечных, нести ответственность и за спортивные результаты, и за воспитание игроков. Надеюсь, Федерация гандбола России досконально рассмотрит сложившуюся ситуацию и все виновные понесут ответственность за произошедшее", - сказал Матыцин.

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