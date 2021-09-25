Зелимхан Бакаев: Только мы виноваты в такой реакции трибун

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над "Уфой" (2:0) и рассказал, что думает о негативной реакции болельщиков даже после выигрыша.

- Я сам так же реагировал бы, так же себя вел бы, ведь я с детства в "Спартаке" и болею за него. Надо выигрывать и выправлять ситуацию, возвращать позитив на стадионе. Только мы виноваты в том, что происходит, и только мы можем исправить, - заявил Бакаев.

Ближайшая игра у "Спартака" - с "Наполи" в Лиге Европы. Бакаев рассказал, как относится к разговорам о том, что у "красно-белых" нет шансов:

- Это нормально, потому что они сейчас на ходу. Так что будет тяжелая игра, но, надеюсь, мы хорошо себя проявим.