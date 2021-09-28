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28.09.2021 22:22
Рубрика: Спорт

"Интер" не смог обыграть "Шахтер" в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" и "Интер" сыграли вничью - 0:0, а "Аякс" переиграл "Бешикташ" - 2:0.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Во вторник проходят матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов. "Шахтер" в группе D принимал миланский "Интер". Обе команды в первом туре проиграли, причем украинский клуб сделал это сенсационно - молдавский "Шериф" при всем уважении к грандам европейского футбола отнести нельзя.
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В этом матче команды сконцентрировались на обороне, не создав большого числа опасных моментов. Итог - нулевая ничья.

В группе С "Аякс" принимал турецкий "Бешикташ". Клуб из Нидерландов сумел добиться победы со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме - на 17-й минуте отличился Стивен Бергейс, а в концовке Себастьен Алле увеличил преимущество хозяев.

"Аякс" набрал шесть очков и лидирует в группе.

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