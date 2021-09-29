Тираспольский "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" в Мадриде

Молдавский "Шериф" в гостях одержал победу над мадридским "Реалом" со счетом 2:1 в рамках второго этапа группового турнира Лиги чемпионов. Решающий гол был забит в самом конце встречи экс-футболистом "Тамбова" Себастьяном Тилем.

После победы над главным конкурентом по группе - "Интером", мадридцы дома принимали скромный молдавский "Шериф", который весьма неожиданно нанес поражение донецкому "Шахтеру". Как оказалось, та победа не была сенсацией.

"Шериф" открыл счет на 25-й минуте встречи. После быстрой контратаки и навеса с фланга Джасурбек Яхшибоев головой отправил мяч в сетку.

После перерыва "Реалу" удалось отыграться с пенальти, который заработал Винисиус. Карим Бензема "с точки" не промахнулся, отличившись в 17-м подряд розыгрыше Лиги чемпионов. Первый гол в этом турнире он забил в далеком уже сезоне 2005/06.

А в конце матча грянула сенсация. После навеса с углового мяч отлетел к бывшему игроку "Тамбова" Себастьяну Тилю, чей удар в угол оказался неберущимся - 2:1.

"Шериф" с шестью очками возглавляет группу D. У "Реала" - 3 очка, у "Интера" и "Шахтера" по одному.