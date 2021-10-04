Стали известны лучшие игроки КХЛ по итогам игровой недели

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Накануне прошли матчи с участием признанных лидеров лиги.

В матче против "Металлурга" Станислав Галиев не смог помочь московскому "Динамо" уйти от поражения. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Казанский "Ак Барс" в первом в сезоне "зеленом дерби" одержал домашнюю победу над "Салаватом Юлаевым" - 2:0. Первую шайбу в игре удалось забросить Артему Галимову за три минуты до конца первого периода, при этом "Ак Барс" находился в меньшинстве. Еще один точный выстрел на счету форварда Александра Бурмистрова.

Вот как прокомментировал итоги противостояния наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов:

- Получилась хорошая обоюдоострая игра. Довольны тем, что не пропустили, очень здорово в меньшинстве сыграли. Галимов забил хороший гол, Бурмистров уже поставил яркую финальную точку. Скажу откровенно, "Салават Юлаев" создал нам много неприятностей, если можно так сказать, но наш замечательный голкипер Игорь Бобков дал отличный шанс победить соперника.

В свою очередь, московское "Динамо" на своем льду уступило магнитогорскому "Металлургу" - 2:4. В составе победителей четыре очка (3+1) заработал Николай Голдобин. Обе шайбы хозяев забросил Роб Клинкхаммер.

Таким образом, "Металлург" довел победную серию до десяти матчей и лидирует в Восточной конференции, а "Динамо", несмотря на неудачу, сохранило лидерство на Западе.

Тем временем комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов пятой недели турнира в четырех номинациях.

На прошедшей неделе сыграно 36 матчей, в которых приняли участие 572 хоккеиста (41 вратарь, 192 защитника и 339 нападающих). Средняя результативность составила 5,19 шайбы за игру.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Алексей Красиков из московского "Спартака", одержавший с командой две победы.

По воротам Красикова было нанесено 60 бросков (30 в среднем за матч), из которых он отразил 98,33%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50. В матче с "Северсталью" (2:0) Красиков впервые в сезоне сыграл на ноль. Впервые Красиков стал лучшим вратарем на 23-й неделе сезона 2019/2020.

Среди защитников не было равных Антону Линдхольму ("Динамо" Минск), одержавшему с командой три победы в трех матчах. На счету Линдхольма четыре (0+4) очка. Интересно, что Антон не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+6". Также игрок совершил пять силовых приемов и заблокировал один бросок.

В нападении не было равных игроку московского "Динамо" Станиславу Галиеву. Форвард одержал с командой три победы в четырех матчах недели.

На счету Галиева семь (4+3) очков по системе гол плюс пас. Не забудем также, что Галиев в поединках с "Куньлунь Ред Стар" (5:3) и "Барысом" стал автором победных шайб. Впервые Станислав Галиев был признан лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги на 22-й неделе сезона 2019/2020.

Нападающий московского "Динамо" Станислав Галиев набрал семь очков по системе "гол плюс пас"

Ну и наконец, в номинации лучший новичок победителем стал Александр Суворов ("Динамо" Минск), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.

На счету Суворова три (1+2) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+3". Среднее игровое время составило 7 минут и 53 секунды, Суворов совершил два силовых приема, заблокировал один бросок, и один раз на нем нарушали правила.

Напомним, что на звание лучшего новичка номинируются игроки 2000 года и моложе, проведшие в предыдущих сезонах суммарно не более 20 игр в КХЛ.

Тем временем

Тренерский штаб сборной Канады назвал первых игроков, которые включены в заявку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В списке значатся капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, форвард"Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и защитник "Вегас Голден Найтс" Алекс Пьетранджело.

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады, которая пройдет в феврале следующего года в Пекине:

- Могу заявить с полной уверенностью, что Кросби будет лидером сборной Канады. Он является лучшим хоккеистом уже на протяжении десяти лет. Сидни поведет команду за собой и будет передавать остальным игрокам свою уверенность.

До 15 октября сборная Канады должна будет представить список из 55 игроков, которые будут кандидатами в олимпийскую сборную.

На хоккейном турнире в Пекине канадцы попали в группу "С" и сыграют с командами США, Германии и Китая.