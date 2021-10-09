Как сборной России выйти на ЧМ-2022

Если за качество игры команды Валерия Карпина тревожно, то с точки зрения пополнения очков и борьбы за путевку в Катар у нашей сборной все неплохо. Россияне почти гарантировали себе второе место в группе "H" и сохраняют шансы на первую строчку. Напомним, победа в группе выводит на ЧМ-2022 напрямую, второе место дает право сыграть в плей-офф.

Чтобы оценить шансы нашей команды, сначала обратимся к регламенту квалификационного турнира. В случае равенства очков у двух или более команд при определении мест используются следующие критерии (расставлены в порядке приоритетности):

- Разница голов

- Количество забитых мячей

- Результаты очных встреч: очки; разница голов; забитые мячи; голы на выезде (для двух команд)

- Рейтинг фэйр-плей

- Жребий

За три тура до финиша россияне идут вровень с Хорватией по очкам, но уступают по разнице мячей. Благодаря крупной победе над Кипром (3:0) хорватам удалось по этому параметру немного оторваться от нашей команды. Но еще не все потеряно. Заглянем в календарь оставшихся матчей сборной России и ее конкурентов.

Россия: Словения (г), Кипр (д), Хорватия (г).

Хорватия: Словакия (д), Мальта (г), Россия (д).

Словения: Россия (д), Словакия (г), Кипр (д).

Словакия: Хорватия (г), Словения (д), Мальта (г).

Рассчитывать на то, что хорваты потеряют очки в матчах со Словакией и Мальтой не приходится. Значит, самый надежный способ обойти Модрича и компанию - выиграть все три оставшихся матча. Тогда наши точно превзойдут "шашечных" по очкам.

Ничья в последнем матче, который пройдет в Сплите, устроит россиян только в том случае, если они в двух предыдущих встречах сумеют не просто выиграть, но сделать это максимально крупно, чтобы отыграть у Хорватии три мяча разницы.

А вот второе место, как уже было сказано, у россиян почти в кармане. Словакия после поражения в Казани из гонки за топ-2 практически выбыла. У словенцев положение не намного лучше.

Если команда Карпина не проиграет во вторник в Мариборе, то практически гарантирует себе плей-офф. Как минимум, шестиочковый отрыв от Словении никуда не денется, а по разнице мячей у сборной России большое преимущество. Можно даже с минимальным счетом уступить, все равно словенцы, скорее всего, не смогут обойти нас по очкам.

В то же время, не стоит забывать, что в нынешнем отборочном цикле плей-офф двухступенчатый. То есть, чтобы завоевать путевку на ЧМ-2022, нужно будет обыграть две команды. Так что подопечным Валерия Карпина стоит все-таки попытаться обойти Хорватию.