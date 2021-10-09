Как сборной России выйти на ЧМ-2022

Новости

Овечкин получил травму в предсезонном матче против "Филадельфии" 08:21
Разработан единый порядок оплаты труда врачей 08:10
Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году 07:22
Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное 06:45
На Гонконг обрушился тропический шторм "Лайонрок" 06:18
В Благовещенске начнут требовать QR-код для посещения кафе 05:03
Четыре человека погибли при крушении самолета в США 04:37
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США 04:22
Один человек погиб при обрушении дома в центре Батуми 03:37
Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней 03:01
Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб 02:47
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию 02:43
Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо 01:59
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего 01:48
Госдеп США сообщил о поездке замгоссекретаря США Нуланд в Москву 01:41
Врач рассказал о состоянии голодающего в тюрьме Саакашвили 01:22
Возобновивший работу Instagram поблагодарил пользователей за мемы 01:02
Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы 00:33
Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией 00:04
Двое мужчин были спасены после 29 дней дрейфа в море на маленькой лодке 08.10.2021
Мошенники усложнили сценарий телефонных "разводов" 08.10.2021
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в афганской мечети 08.10.2021
В Росприроднадзоре назвали города-загрязнители РФ 08.10.2021
СМИ: Сирийская ПВО отражает атаку Израиля с территории Ливана 08.10.2021
Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе ЧЕ-2023 08.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 07:35
Рубрика: Спорт

Как сборной России выйти на ЧМ-2022

Текст: Илья Соболев (Казань)
Сборная России вымучила домашнюю победу над Словакией в отборочном турнире к чемпионату мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Единственный мяч в игре гости забили себе сами: "отличился" Милан Шкриньяр.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего

Если за качество игры команды Валерия Карпина тревожно, то с точки зрения пополнения очков и борьбы за путевку в Катар у нашей сборной все неплохо. Россияне почти гарантировали себе второе место в группе "H" и сохраняют шансы на первую строчку. Напомним, победа в группе выводит на ЧМ-2022 напрямую, второе место дает право сыграть в плей-офф.

Чтобы оценить шансы нашей команды, сначала обратимся к регламенту квалификационного турнира. В случае равенства очков у двух или более команд при определении мест используются следующие критерии (расставлены в порядке приоритетности):

- Разница голов

- Количество забитых мячей

- Результаты очных встреч: очки; разница голов; забитые мячи; голы на выезде (для двух команд)

- Рейтинг фэйр-плей

- Жребий

За три тура до финиша россияне идут вровень с Хорватией по очкам, но уступают по разнице мячей. Благодаря крупной победе над Кипром (3:0) хорватам удалось по этому параметру немного оторваться от нашей команды. Но еще не все потеряно. Заглянем в календарь оставшихся матчей сборной России и ее конкурентов.

Россия: Словения (г), Кипр (д), Хорватия (г).

Хорватия: Словакия (д), Мальта (г), Россия (д).

Словения: Россия (д), Словакия (г), Кипр (д).

Словакия: Хорватия (г), Словения (д), Мальта (г).

Рассчитывать на то, что хорваты потеряют очки в матчах со Словакией и Мальтой не приходится. Значит, самый надежный способ обойти Модрича и компанию - выиграть все три оставшихся матча. Тогда наши точно превзойдут "шашечных" по очкам.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб

Ничья в последнем матче, который пройдет в Сплите, устроит россиян только в том случае, если они в двух предыдущих встречах сумеют не просто выиграть, но сделать это максимально крупно, чтобы отыграть у Хорватии три мяча разницы.

А вот второе место, как уже было сказано, у россиян почти в кармане. Словакия после поражения в Казани из гонки за топ-2 практически выбыла. У словенцев положение не намного лучше.

Если команда Карпина не проиграет во вторник в Мариборе, то практически гарантирует себе плей-офф. Как минимум, шестиочковый отрыв от Словении никуда не денется, а по разнице мячей у сборной России большое преимущество. Можно даже с минимальным счетом уступить, все равно словенцы, скорее всего, не смогут обойти нас по очкам.

В то же время, не стоит забывать, что в нынешнем отборочном цикле плей-офф двухступенчатый. То есть, чтобы завоевать путевку на ЧМ-2022, нужно будет обыграть две команды. Так что подопечным Валерия Карпина стоит все-таки попытаться обойти Хорватию.

Спорт Футбол Чемпионат мира Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022