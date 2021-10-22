Карацев сразится с Хачановым за выход в финал турнира в Москве

Российский теннисист, 22-я ракетка мира Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

В четвертьфинале Карацев, посеянный на турнире под вторым номером, нанес поражение французу Жилю Симону со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

За выход в финал Кубка Кремля Карацев поспорит с третьей ракеткой турнира соотечественником Кареном Хачановым (31-е место в мировом рейтинге). Чуть ранее в пятницу Хачанов обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Во втором полуфинале встретятся хорват Марин Чилич и "лаки лузер" Ричардас Беранкис из Литвы.

Чилич, напомним, разгромил испанца Педро Мартинеcа - 6:1, 6:2. А Беранкис обыграл финалиста московского турнира 2018 и 2019 годов француза Адриана Маннарино.