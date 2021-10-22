Карацев сразится с Хачановым за выход в финал турнира в Москве

Новости

Facebook может сменить название на Meta 22.10.2021
Власти Москвы объяснили 11 дней ограничений 22.10.2021
Минпромторг предложил впускать в ТЦ и кафе по QR-кодам в нерабочие дни 22.10.2021
Валиева, Туктамышева и Косторная пока не получили визы для Гран-при Канады 22.10.2021
В Москве установлен антирекорд по числу заражений COVID 22.10.2021
Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки по версии World Athletics 22.10.2021
"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах 22.10.2021
Собянин: Нерабочие дни способны быстрее разорвать цепочки заражений 22.10.2021
Россия продолжит поддерживать работу Конституционного комитета Сирии 22.10.2021
МИД: Усилия Кабула направлены на улучшение качества жизни населения 22.10.2021
Видео: Люди зажигают свечи у потухшего Вечного огня в Кишиневе 22.10.2021
На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны 22.10.2021
В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции 22.10.2021
В Москве оценили последствия от ураганного ветра 22.10.2021
Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов 22.10.2021
В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году 22.10.2021
В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 22.10.2021
Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика 22.10.2021
Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить 22.10.2021
В Ленобласти ввели QR-коды в гостиницах, театрах и музеях 22.10.2021
Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска 22.10.2021
Калининградская область установила рекорд по вакцинации 22.10.2021
QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс 22.10.2021
После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства 22.10.2021
Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации 22.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 23:19
Рубрика: Спорт

Карацев сразится с Хачановым за выход в финал турнира в Москве

Текст: Анна Козина
Российский теннисист, 22-я ракетка мира Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Аслан Карацев на "Кубке Кремля". Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Аслан Карацев на "Кубке Кремля". Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Аслан Карацев на "Кубке Кремля". Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В четвертьфинале Карацев, посеянный на турнире под вторым номером, нанес поражение французу Жилю Симону со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Александрова обыграла первую ракетку турнира в Москве и вышла в полуфинал

За выход в финал Кубка Кремля Карацев поспорит с третьей ракеткой турнира соотечественником Кареном Хачановым (31-е место в мировом рейтинге). Чуть ранее в пятницу Хачанов обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Во втором полуфинале встретятся хорват Марин Чилич и "лаки лузер" Ричардас Беранкис из Литвы.

Чилич, напомним, разгромил испанца Педро Мартинеcа - 6:1, 6:2. А Беранкис обыграл финалиста московского турнира 2018 и 2019 годов француза Адриана Маннарино.

В регионах Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Филиалы РГ Столица ЦФО Москва