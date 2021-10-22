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22.10.2021 21:31
Рубрика: Спорт

Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Москве

Текст: Анна Козина
Российский теннисист, серебряный призер Олимпиады в Токио Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля", которой проходит в Москве.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В четвертьфинальном матче Хачанов, получивший третий номер посева, обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Александрова обыграла первую ракетку турнира в Москве и вышла в полуфинал

Возможно, нас ждет российский полуфинал. Ведь следующим соперником Хачанова может стать второй сеяный Аслан Карацев, которому для начала предстоит выиграть свой четвертьфинал против француза Жиля Симона.

Напомним, что первая ракетка московского турнира и его действующий чемпион Андрей Рублев не сумел защитить титул. Он во втором круге уступил прошлогоднему финалисту французскому спортсмену Адриану Маннарино со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

Кроме того, Хачанов и Рублев не смогли выйти в полуфинал парного разряда.

Спорт Теннис Кубок Кремля