Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Москве

Российский теннисист, серебряный призер Олимпиады в Токио Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля", которой проходит в Москве.

В четвертьфинальном матче Хачанов, получивший третий номер посева, обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Возможно, нас ждет российский полуфинал. Ведь следующим соперником Хачанова может стать второй сеяный Аслан Карацев, которому для начала предстоит выиграть свой четвертьфинал против француза Жиля Симона.

Напомним, что первая ракетка московского турнира и его действующий чемпион Андрей Рублев не сумел защитить титул. Он во втором круге уступил прошлогоднему финалисту французскому спортсмену Адриану Маннарино со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

Кроме того, Хачанов и Рублев не смогли выйти в полуфинал парного разряда.