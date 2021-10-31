Фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada

Российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда на соревнованиях в Канаде.

В Ванкувере завершился второй этап Гран-при Skate Canada. И, как передает РИА Новости, 15-летняя спортсменка показала лучший результат в произвольной программе (180,89 балла). В сумме она набрала 265,08 балла и побила собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии "Челленджер" в Финляндии.

Еще две россиянки - Елизавета Туктамышева (232,88) и Алена Косторная (214,54) - заняли второе и третье места соответственно.