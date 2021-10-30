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30.10.2021 11:52
Рубрика: Спорт

Судьи не наказали фигуристов Павлюченко - Ходыкина за порванный костюм

Текст: Анна Козина
Фото: Matthias Schrader/AP Фото: Matthias Schrader/AP
Фото: Matthias Schrader/AP

Российская спортивная пара, бронзовые призеры чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают второе место после короткой программы на втором в сезоне этапе Гран-при, который стартовал в Ванкувере.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Спортсмены набрали 69,46 балла. Ученики Сергея Рослякова и Сергея Доброскокова справились со всеми элементами. Однако уже после сложного акрабатического выхода с тодеса, когда партнер перекидывал партнершу через спину, Дарья упала и к тому же порвала сетчатые колготки о конек Дениса. Пара также закончила прокат чуть позже заключительного музыкального аккорда.

В правилах существует положение о том, что фигуристов могу оштрафовать за оторвавшуюся и упавшую на лед деталь костюма. Но судьи могли придраться и к такой ситуации. К счастью, этого не случилось. Павлюченко и Ходыкин предсказуемо получили минус балл только за падение.

Первое место после короткой программы занимают серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун (78,94). Замыкают тройку лучших представители Германии Минерва Хазе и Нолан Зегерт (67,93).

Напомним, что для Дарьи и Дениса выступление на Skate Canada стало, по сути, первым стартом сезона. Из-за проблем со здоровьем спортсмены пропустили контрольные прокаты в Челябинске, а на этапе Кубка России в Йошкар-Оле откатали только короткую программу.

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