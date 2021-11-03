Мурманская область первой в России откроет горнолыжный сезон

Мурманская область станет первым российским регионом, где откроется горнолыжный сезон. Уже в первой половине ноября можно будет кататься в Хибинских горах. Напомним, в прошлом году сезон начался 11 декабря.

В СЗФО мало настоящих гор, но довольно много горнолыжных комплексов. Фото: iStock

На самом крупном хибинском горнолыжном курорте, расположенном в Кировске, уже начала работать система искусственного оснежения, которая также стала первой на Кольском полуострове.

- Искусственный снег в начале ноября, вероятно, ляжет на трассах и сформирует устойчивый покров для катания, - отмечает руководство курорта. - Более точную дату открытия мы сообщим позже, но уверены, что это произойдет раньше, чем в прошлом году.

Проектные расчеты показали, что на полное оснежение трасс перед открытием сезона потребуется от десяти дней до двух недель. Как отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин, это позволит увеличить туристический поток в 2022 году на 15 процентов.

- Трудно представить, сколько горнолыжников приедут в этом году кататься в Хибины в новогодние каникулы и какие очереди выстроятся к подъемникам, - рассуждает житель Заполярья Андрей, работающий инструктором на одном из курортов. - Очевидно, что на склонах будет очень много людей, поэтому не пренебрегайте возможностью приехать сюда в ноябре и декабре.

Есть в Мурманской области и другие горнолыжные курорты, достойные внимания любителей зимнего горного адреналина. В Кировске, помимо знаменитого "Большого Вудъявра", расположен курорт "Кукисвумчорр". Три популярных горнолыжных склона находятся в Мурманске - это "Южный склон", "Норд Стар" и "Огни Мурманска". В Мончегорске стоит заглянуть на склон "Лопарьстан", расположенный на горе Нюдуайвенч, с которой открывается прекрасный вид. В Кандалакше действует склон "Крестовая гора", а в городе Полярные Зори можно отлично отдохнуть на горнолыжном комплексе "Салма".

Кстати

Для любителей горных лыж, предпочитающих железнодорожный транспорт авиационному, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет курсировать поезд "Поморский экспресс" по маршруту Москва - Апатиты. Как ранее сообщал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, пассажиров поезда, направляющихся на горнолыжные курорты Кировска, будут доставлять туда из Апатитов на специальных автобусах.

А как у соседей?

Мурманская область единственная в СЗФО обладает настоящими горами. Но покататься на сноубордах и лыжах можно и в других регионах. Хоть и не с таким размахом, как в Заполярье.

В Архангельской области наиболее известные горнолыжные спуски обустроены на юге региона, в Устьянском районе. В частности, здесь действует центр лыжного и горнолыжного спорта "Малиновка". Слаломная трасса с бугельным подъемником оборудована рядом с Онегой. В Котласском районе есть горнолыжный комплекс "Петровский", а в окрестностях Архангельска - горнолыжный парк "Мечка" и сноу-парк Enso. В 46 километрах от Северодвинска, в урочище Куртяево, действует горнолыжная база "Куртявель".

В Карелии популярен комплекс "Ялгора", расположенный недалеко от Петрозаводска. Еще один спуск находится в селе Спасская Губа, в 60 километрах от столицы республики.

Немало горнолыжных комплексов действуют в Ленинградской области. Самые близкие к Петербургу - "Туутари парк" в Ломоносовском районе, "Охта-парк" во Всеволожском и "Северный склон" в Токсово. А "Пухтолова гора" и вовсе расположена на территории Санкт-Петербурга - в Зеленогорске. Впрочем, склоны, до которых надо добираться подольше, тоже весьма популярны. Особенно много их в Приозерском районе: "Красное озеро", "Игора", "Коробицыно", "Золотая долина", "Снежный".

В Новгородской области любителей зимних видов спорта ждут на горнолыжных курортах "Мстинские горки" в деревне Городищи Маловишерского района и "Любогорье" в деревне Селище Любытинского района.

Один из самых южных горнолыжных курортов Северо-Запада находится в Псковской области - это "Мальская долина" в Печорском районе.