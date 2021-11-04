ЦСКА проиграл третий подряд матч в Евролиге

Московский ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги на своей площадке уступил турецкому "Фенербахче" - 82:91. Это поражение стало третьим подряд в турнире.

Начало матча прошло в равной борьбе, но ближе к концу стартовой четверти гости сумели добиться преимущества - 25:21. Во второй десятиминутке гостям удалось увеличить отрыв до пяти очков.

Но и большой перерыв не пошел на пользу. "Фенербахче" уверенно контролировал ход поединка и не давал армейцам приблизиться в счете. В итоге отрыв даже немного увеличился и в конце составил 9 очков - 91:82.

В составе ЦСКА лучшим был Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У гостей 18 очков в активе экс-армейца Нандо Де Коло.

"Поздравляю "Фенербахче". Понятно, для нас это тяжелый момент, ведь мы потерпели третье подряд поражение в Евролиге и четвертое в целом. Тем не менее, сегодня мы увидели другой уровень старания, другое качество игры. Если говорить о деталях, нас подвел неправильный подход к защите в начале матча, соперники попали 90% двухочковых в первой четверти и 68% по итогам половины. В итоге мы оказались даже лучше по средним броскам, показали большую мобильность, создавали пространство для атак. Плохо атаковали издали, попали те же 11 трехочковых, что и гости, но при гораздо большем количестве бросков", - сказал после матча наставник армейцев Димитрис Итудис.

Он извинился перед болельщиками за результат и пообещал, что команда приложит усилия, чтобы исправить ситуацию.