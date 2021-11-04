В РФС сочли ошибкой отмену гола "Краснодара" в ворота "Крыльев Советов"

На заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза рассмотрели спорный эпизод в матче 13-го тура РПЛ между "Краснодаром" и самарскими "Крыльями Советов". В комиссию обратились представители кубанского клуба с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с отмененным голом в ворота гостей на 35-й минуте. В итоге эксперты признали решение судьи об отмене гола ошибочным.

- Судья ошибочно отменил гол в ворота команды "Крылья Советов" на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Краснодар" №9 Джон Кордоба, находящийся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым, не влиял на возможность вратаря команды "Крылья Советов" играть в мяч, - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

В результате "Краснодар" в матче проиграл со счетом 0:1 и потерял необходимые команде очки. Сейчас футбольный клуб из столицы Краснодарского края идет на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет на своем счету 21 очко. Впереди сразу четыре команды с небольшим отрывом: "Локомотив" и "Сочи" имеют по 24 очка, у "Динамо" и ЦСКА - по 23. Лидирует петербургский "Зенит": он оторвался от преследователей и записал на свой счет 29 очков.