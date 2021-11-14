Владивосток начал подготовку к играм "Дети Азии"

На центральной площади Владивостока установлены часы обратного отсчета времени до начала VII Международных спортивных игр "Дети Азии", которые приморская столица примет в июле-августе 2022 года.

На торжественную церемонию прибыли талисманы будущих игр - амурский тигр и дальневосточный леопард, конечно, не настоящие, а в виде ярких ростовых кукол. Между тем Владивосток уже начал подготовку, и на семинаре, который предшествовал установке часов, нюансы обсудили представители 19 делегаций.

Пять из них из российских регионов, остальные из стран-участниц - Бангладеш, Камбоджи, Непала, Индонезии, Республики Корея, Монголии, Армении, Сирии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Иордании, Шри-Ланки, Азербайджана. По словам гендиректора АНО "Дирекция по проведению VII международных спортивных игр "Дети Азии" Эльмира Валитова, обсуждались вопросы приезда делегаций, визовой поддержки, аккредитации, подготовки спортобъектов, размещения участников игр. "Ожидается, что на игры приедут более 4000 человек, включая 1650 спортсменов, 400 тренеров, 200 представителей команд, 600 судей и 1500 волонтеров. Будет разыграно 266 комплектов медалей в 19 видах спорта", - уточнил он.

В министерстве физкультуры и спорта Приморья уже посчитали, что в играх будут задействованы 10 спортивных объектов Владивостока и соседнего Артема. "По всем объектам уже известно, какие работы нужно произвести, чтобы они соответствовали международному уровню соревнований. Сметы утверждены, финансирование выделено в полном объеме", - рассказал министр спорта края Жан Кузнецов.