Легендарная ватерполистка Евгения Соболева ушла из большого спорта

С именем Евгении Соболевой, капитана команды "КИНЕФ-Сургутнефтегаз", связаны самые яркие победы киришских ватерполисток и женской сборной России по водному поло: от первого золота на Чемпионате страны до Кубка Евролиги и бронзы на Олимпиаде. На днях Евгения передала капитанский титул Екатерине Прокофьевой.

Евгения, вы идеальный пример работы системы по взращиванию чемпионов, построенной в Киришах. Как все начиналось?

Евгения Соболева: Было мне лет семь. Я впервые приехала с мамой на море и увидела, как какой-то человек невероятно красиво плывет (как сейчас понимаю - кролем). И мне тоже захотелось так уметь. Думаю, в следующий раз приеду на море - войду в воду, поплыву, и все будут мной любоваться... Вернулись домой, и мама меня привела в бассейн. Плавать я быстро научилась, но со временем мне это стало неинтересно: от бортика до бортика - скучно. Начала прогуливать. Тренеры сказали: "Да, великой пловчихи из тебя не выйдет. Может, попробуешь себя в качестве ватерполистки?"

В одиннадцать лет я пришла в секцию водного поло, и мне понравилось. Не просто плавать, а со смыслом, мяч кидать, играть в команде - совсем другое дело. Стало получаться быстро и как-то само собой. Так и осталась.

А всего через два года, в четырнадцать лет, вы вместе с командой "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" впервые победили в Чемпионате России. Талант?

Евгения Соболева: Талант плюс трудолюбие. Ну и энтузиазм. Я с самого начала на тренировки шла с радостью. Если честно, даже не могу вспомнить, тяжело ли мне было. Наверное, у детей столько сил и энергии, что, когда им интересно, они просто не замечают трудностей.

Всего годом раньше я болела за наших девочек на трибуне. А потом меня взяли на Чемпионат России - и сразу золото! С тех пор первое место по стране только наше. Девятнадцать раз подряд. Но та первая победа остается одной из самых ярких. С нее начался мой путь в большой спорт. Поняла: теперь только вперед!

Говоря о победах, нельзя обойти вниманием бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тем более что олимпийская сборная по женскому водному поло наполовину состоит из киришских спортсменок...

Евгения Соболева: О, таких сильных эмоций, как тогда, у меня не было никогда - ни до, ни после. Я то смеялась, то плакала... Да все мы такие были. После выброса адреналина наступило опустошение. А по-настоящему осознание пришло, когда мы вернулись в Россию, когда родные и близкие начали нас обнимать и поздравлять. Только тогда мы поняли, что произошло.

Совсем по-другому было на Олимпиаде в Японии в этом году. Могли ведь взять медаль, точно могли, но - не получилось. Тяжело перенесли поражение?

Евгения Соболева: Конечно, был неприятный осадок. Вначале сложно было осознать, что все закончилось. Все, наутро игры уже не будет, пора домой. Вернулись в олимпийскую деревню, собрались командой, сели в круг, поговорили. Истерик, рыданий, депрессий не было. А смысл? Это спорт. Если ты не умеешь проигрывать, то не научишься выигрывать. Делаем выводы и идем к новым медалям.

Какие данные должны быть у ватерполистки? Вот вы запросто могли бы сделать карьеру в модельном бизнесе. С вашими правильными чертами лица, статью, ростом...

Евгения Соболева: Высокий рост не обязателен, но он дает неоспоримые преимущества. Та же длина рук. Особенно это важно для вратаря. Известная американская ватерполистка Джонсон - у нее рост метр девяносто - в воротах расставляет руки от штанги до штанги. В то же время я знаю немало игроков среднего роста, которые ничем не уступают высоким за счет своей активности, подвижности. Им, например, легче делать быстрые броски.

Вы в команде были центральным защитником. Это, наверное, самая травматичная роль?

Евгения Соболева: Действительно, две позиции - центральный нападающий и центральный защитник - весьма непростые. Нужны большая выносливость и сила. Там такая борьба идет порой - просто ужас. Выкручиваются руки, ноги, бывает, прилетит в глаз так, что звездочки кружатся...

Разве это не нарушение?

Евгения Соболева: По большому счету, то, что происходит под водой, не судится. Да, там есть камеры. Но они не для судей, а для зрителей, исключительно для зрелищности.

Знаю, что в некоторых командах ватерполисток целенаправленно учат приемам рукопашного боя. Мы такое не практикуем. Бывало, тренер показывал нам приемы, как избавиться от захвата, технично уйти от удара. Но это скорее для обороны.

Очевидно, что у сборных разных стран - разные стили игры. С кем приятно играть? Не потому что они слабее, а потому что интересно.

Евгения Соболева: Наверное, с гречанками. На протяжении долгого времени в сборной Греции центральной нападающей была Александра Семаки. С ней мне всегда нравилось бороться. Она небольшого роста, но очень цепкая, сильная, мощная - интересный игрок.

А как насчет азиатских стран? Что скажете, например, о кореянках?

Евгения Соболева: Ох, кореянки... В 2019 году на Чемпионате мира, который как раз проходил в Корее, они были в нашей группе. Со всеми сыграли с разгромным счетом типа 30:0... Как-то обидно за них стало: так проигрывать, еще и у себя дома. В общем, мы им позволили забить один гол. У них такое ликование началось на трибунах!

Так мы узнали характер киришской ватерпольной команды - вы великодушные.

Евгения Соболева: А еще сильные, уверенные, целеустремленные.

Ну не всегда же. Наверняка бывают моменты слабости, когда хочется все бросить и забыть о тренировках по два раза в день?

Евгения Соболева: Конечно! Бывает, накатит: все надоело, устала, больше не хочу. Но потом выдохнешь. Посмотришь на кубки и медали, вспомнишь, сколько за ними стоит борьбы, поражений и побед. Подумаешь: и что, ты просто так опустишь руки? Разве ты не лидер, не победитель? Нет, я смогу, я не устала, у меня все хорошо...

Как новые знакомые реагируют на то, что вы капитан команды по водному поло? Удивляются? Все-таки не каждый день доводится общаться с ватерполисткой мирового уровня.

Евгения Соболева: Я вообще обычно всем отвечаю, что занимаюсь... шахматами. Нет, правда! Бывает, в аэропорту кто-нибудь засмотрится на нашу команду: "О-о-о, какие вы плечистые! А что за вид спорта?.. Шахматы? Что, правда?!" На самом деле бесит такая бесцеремонность. А так новым знакомым говорю обтекаемо: я спортсмен-инструктор.

Удалось ли исполнить детскую мечту, с которой все началось, - приехать на море и красиво проплыть, чтобы все обалдели?

Евгения Соболева: Да, конечно. Мне было уже лет тринадцать. Я приехала на море, с гордо поднятой головой вошла в воду и поплыла: кролем, брассом, всеми стилями. Красиво, как на соревнованиях. А сейчас уже на отдыхе я так не плаваю. Да, я отпуск тоже люблю проводить у воды - не устаю от нее. Но по-другому. Чтобы солнышко, море, шезлонг. А если поплавать, то спокойно, без стилей, по-собачьи.

Не боитесь, что с вашим уходом что-то в команде сломается, триумфальный путь киришских ватерполисток прервется?

Евгения Соболева: Даже мысли такой не допускаю! Я передала капитанскую должность Екатерине Прокофьевой, которая, без сомнения, будет приводить команду к новым победам на протяжении многих лет. И двадцатый кубок Чемпионата России, уверена, тоже будет наш.

Да, я заканчиваю спортивную карьеру, но сердце и душа останутся с "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" навсегда.

Не жалеете, что связали свою жизнь с водным поло?

Евгения Соболева: Что вы! Стать капитаном одной из лучших ватерпольных команд мира - это лучшее, что могло случиться с девочкой из небольшого райцентра.

О капитанстве

В чем роль капитана?

Евгения Соболева: Прежде всего в сплочении коллектива. Для команды, в которой пятнадцать девочек, каждая со своим характером, - это важно. Нужно быть немного психологом, уметь сглаживать углы, разруливать проблемы и разногласия. Ну и, конечно, правильно настроить перед игрой, зарядить на победу, придать сил, энергии.

А каким должен быть правильный настрой перед игрой? Злость? Спокойствие? Сосредоточенность?

Евгения Соболева: Все вместе. Безусловно, должно быть холодное спокойствие, чтобы не натворить ерунды. Хороший игрок сосредоточен, уверен в себе. И зол, конечно.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил киришских ватерполисток и их тренеров. Фото: Пресс-служба КИНЕФ

Кстати

В городе Кириши состоялся торжественный вечер, приуроченный к открытию 1-го тура XXX Чемпионата России по водному поло среди женских команд. На нем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил сертификатами и памятными подарками ватерполисток, занявших 4-е место в соревнованиях по водному поло на 32-й Олимпиаде в Токио. Это Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович и Евгения Соболева.

Евгения Соболева, кроме того, награждена Знаком отличия "За вклад в развитие Ленинградской области".

Отдельно губернатор поблагодарил главного тренера команды Александра Нарицу и тренера Елену Смурову, им также были вручены сертификаты и памятные подарки.

Спортивные титулы Евгении Соболевой

- бронзовый призер Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро;

- бронзовый призер Чемпионата Мира 2007, 2009, 2011 годов;

- двукратный чемпион Европы;

- бронзовый призер Кубка Мира 2006 года;

- серебряный призер Кубка Мира 2018 года;

- победитель Мировой Лиги 2008 года;

- пятикратный серебряный призер Евролиги;

- четырехкратный бронзовый призер Евролиги;

- победитель Евролиги 2017, 2018 годы;

- победитель Суперкубка LEN;

- 19-кратный победитель Чемпионата России;

- 11-кратный победитель Кубка России;

- серебряный призер Кубка Европы 2019 года;

- серебряный призер Чемпионата Европы 2020 года.