Известны все участники "Финала четырех" Кубка России по волейболу

По итогам второго группового этапа розыгрыша Кубка России среди мужских команд известны все участники "Финала четырех", который состоится 25-26 декабря в Санкт-Петербурге.

Победителями своих групп полуфинального этапа стали московское "Динамо", новосибирский "Локомотив" и "Зенит-Казань". Причем все эти команды принимали соперников на своих площадках.

Сегодня в столичном офисе Всероссийской федерации волейбола запланировано проведение процедуры жеребьевки полуфинальных пар. Четвертый участник решающей стадии санкт-петербургский "Зенит" на правах хозяина главных матчей был освобожден от участия во втором групповом раунде.

Напомним, что действующим обладателем трофея является московское "Динамо". Турнир с 2009 года посвящен памяти знаменитого игрока сборной СССР, двукратного (1949, 1952) чемпиона мира Константина Ревы.