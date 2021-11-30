Карлсен не смог обыграть Непомнящего в свой день рождения

Четвертая партия за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим завершилась вничью.

Во вторник в матче за титул чемпиона мира по шахматам была сыграна четвертая партия. Действующий обладатель этого титула Магнус Карлсен в свой день рождения играл белыми. Но Непомнящий не позволил теперь уже 31-летнему сопернику победить.

На 33-м ходу соперники заключили мировое соглашение. Таким образом, счет в матче стал 2:2.

В среду соперники проведут пятую партию, и преимущество первого хода будет у Непомнящего.

Матч состоит из 14 партий, в случае равенства победитель определится на тай-брейке. Призовой фонд матча за мировую шахматную корону - 2 миллиона евро.