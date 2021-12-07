Российские теннисисты узнали соперников по ATP Cup

Мужская сборная России по теннису, которая только что завоевала главный командный трофей - Кубок Дэвиса, узнала своих первых соперников на другом турнире - ATP Cup. Он пройдет в Сиднее с 1 по 9 января.

На предварительном этапе россияне сыграют в группе В с командой Италии, которая в финальном матче прошлого розыгрыша уступила как раз нашим парням, а также сборными Австрии и Австралии. В группе A выступят Сербия, Норвегия, Чили, Испания; в группе С - Германия, Канада, Великобритания, США; в группе D - Греция, Польша, Аргентина, Грузия.

В состав российской команды вошли вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172). Лидеры итальянцев - Маттео Берреттини (7) и Янник Синнер (10). Первый номер у австрийцев - Доминик Тим (15), у австралийцев - Алекс де Минор (34).