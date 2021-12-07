Российские теннисисты узнали соперников по ATP Cup

Новости

Путин и Байден признали неудовлетворительным состояние отношений РФ и США 23:29
В Пскове всех школьников отправили на дистанционку из-за COVID-19 23:28
Путин и Байден вспомнили о союзничестве СССР и США в годы войны 23:24
Собянин назвал героем погибшего при стрельбе охранника МФЦ 23:22
Путин предложил США обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий 23:09
Путин призвал не перекладывать на РФ ответственность за ситуацию на Украине 23:07
Сенатор: Диалог РФ и США надо продолжать при любой политической погоде 22:54
Швыдкой: Решение по скифскому золоту может быть оспорено в 2022 году 22:50
Санкции по "Северному потоку-2" убрали из оборонного бюджета США 22:35
Месси повторил рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов 22:28
В Москве с 1 января вырастет размер взноса за капремонт 22:24
На курортную Анталию обрушился мощный ураган 22:20
РФ приветствует решение ВОЗ о создании конвенции по предотвращению пандемий 22:18
Ученые обнаружили не выявляемую ПЦР-тестами версию "омикрона" 22:13
Тарифы на ЖКУ в Москве сохранятся до лета будущего года 22:07
В Минске назвали страны, против которых вводится эмбарго 21:44
Попова оценила вероятность закрытия границ из-за "омикрона" 21:34
Путин заявил о стремлении сил на Западе развалить Россию 21:27
Путин и Байден общались строго тет-а-тет 21:23
Финский премьер подверглась критике из-за посещения ночного клуба 21:20
Число вернувшихся из ЮАР в РФ с признаками коронавируса выросло до 24 21:17
68 медиков заразились COVID-19 после вечеринки в Испании 21:15
Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления 21:09
Cудно "Академик Иоффе" направится в Россию после ареста 21:04
Погасить электронную закладную можно будет из любой точки страны 20:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 22:36
Рубрика: Спорт

Российские теннисисты узнали соперников по ATP Cup

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Мужская сборная России по теннису, которая только что завоевала главный командный трофей - Кубок Дэвиса, узнала своих первых соперников на другом турнире - ATP Cup. Он пройдет в Сиднее с 1 по 9 января.
Тарпищев провел 100-й матч как наставник сборной России по теннису

На предварительном этапе россияне сыграют в группе В с командой Италии, которая в финальном матче прошлого розыгрыша уступила как раз нашим парням, а также сборными Австрии и Австралии. В группе A выступят Сербия, Норвегия, Чили, Испания; в группе С - Германия, Канада, Великобритания, США; в группе D - Греция, Польша, Аргентина, Грузия.

В состав российской команды вошли вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172). Лидеры итальянцев - Маттео Берреттини (7) и Янник Синнер (10). Первый номер у австрийцев - Доминик Тим (15), у австралийцев - Алекс де Минор (34).

Спорт Теннис