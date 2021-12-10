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10.12.2021 04:35
Рубрика: Спорт

Определились все возможные соперники "Спартака" по 1/8 финала Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Ступников/РИА Новости Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Фото: Александр Ступников/РИА Новости

Стали известны все возможные соперники московского "Спартака" по 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что "красно-белые" вышли в плей-офф с первого места в группе, обыграв в последнем туре "Легию" (1:0).

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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За выход в четвертьфинал соревнований спартаковцы могут поспорить с одной из следующих команд: "Барселона", "Бетис", "Реал Сосьедад", "Севилья" (все - Испания), "Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд (обе - Германия), "Аталанта", "Лацио" (обе - Италия), "Порту" (Португалия), "Шериф" (Молдавия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Рейнджерс" (Шотландия) и "Олимпиакос" (Греция).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. В ней примут участие 16 клубов - восемь команд, которые заняли первые места в группе ЛЕ и восемь клубов, выигравших в стыковых матчах Лиги Европы.

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