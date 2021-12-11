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Рубрика: Спорт

Дубль Заболотного принес победу ЦСКА в матче против "Арсенала"

Текст: Максим Домчев
В матче 18-го тура РПЛ ЦСКА на своем стадионе и без зрителей переиграл тульский "Арсенал" - 2:0. Оба мяча на счету Антона Заболотного.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Еще в пятницу тот факт, что матч все же состоится, вызывал большие вопросы. В СМИ сообщалось, что из-за морозов и требований правоохранительных органов встреча может быть перенесена на весну. Но в итоге игра состоялась, но прошла без зрителей.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В первом тайме ЦСКА смог открыть счет. После передачи Ильзата Ахметова нападающий Антон Заболотный с лета красиво переправил мяч в сетку пяткой. Вратарь гостей этого явно не ожидал.

В середине второго тайма Заболотный заработал пенальти, который сам и вызвался пробить. Удар форварда ЦСКА оказался неберущимся - 2:0. ЦСКА уходит на перерыв с победным настроением.

После этого успеха ЦСКА набрал 30 очков и занимает третье место в таблице. "Арсенал" с 19-ю очками - 11-й.

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