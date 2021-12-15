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Рубрика: Спорт

"Бавария" может продать Левандовски летом

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Christof STACHE Фото: AFP/Christof STACHE
Фото: AFP/Christof STACHE

Мюнхенская "Бавария" после окончания нынешнего сезона может расстаться с польским нападающим Робертом Левандовски.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Левандовски повторил рекорд Мюллера в бундеслиге по голам за год

Как сообщает Bild, мюнхенцы готовы расстаться со своим лучшим игроком в случае, если договорятся с дортмундской "Боруссией" о приобретении 21-летнего нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холланда.

Боссы "Баварии" рассчитывают получить за 33-летнего Левандовски около 60 миллионов евро. В то же время покупка Холланда оценивается примерно в 75 миллионов.

В нынешнем сезоне на свету Холланда 17 голов в 14 матчах. Левандовски отличился 29 раз в 24 матчах.

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