"Бавария" может продать Левандовски летом

Мюнхенская "Бавария" после окончания нынешнего сезона может расстаться с польским нападающим Робертом Левандовски.

Как сообщает Bild, мюнхенцы готовы расстаться со своим лучшим игроком в случае, если договорятся с дортмундской "Боруссией" о приобретении 21-летнего нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холланда.

Боссы "Баварии" рассчитывают получить за 33-летнего Левандовски около 60 миллионов евро. В то же время покупка Холланда оценивается примерно в 75 миллионов.

В нынешнем сезоне на свету Холланда 17 голов в 14 матчах. Левандовски отличился 29 раз в 24 матчах.